Предварительная касса уикенда: восьмой раз подряд лидером становится «Сердце пармы»

Лучшей из новинок стал мультфильм «Царство против разбойников»

По предварительным данным, лучшим релизом последнего ноябрьского уикенда с результатом около 33 млн рублей вновь стал фильм СЕРДЦЕ ПАРМЫ (CP) Антона Мегердичева. Проект возглавляет отечественный прокат восьмой раз подряд, суммарно заработав чуть более 870 млн рублей.



Лучше новинкой уикенда стал отечественный мультфильм ЦАРСТВО ПРОТИВ РАЗБОЙНИКОВ (NKI). Анимационный релиз записал на свой счет чуть более 20 млн рублей и занял четвертую строчку чарта, что несколько ниже ожиданий рынка.



Еще одна российская новинка, комедия ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (CRP) более чем в два раза улучшила стартовый результат первой части франшизы, пополнив свою копилку почти на 17 млн рублей. Этого хватило, чтобы занять шестое место в таблице лучших релизов уикенда.



Два зарубежных проекта расположились на седьмой и восьмой строчках чарта. Итальянский байопик ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (MVK) собрал порядка 15 млн рублей, а южнокорейский хоррор КОРАБЛЬ В ПУСАН (EXP) заработал около 13 млн рублей.



Последней новинкой недели в топ-10 стала картина российского производства — триллер СЕСТРЫ (VLG). За четыре дня проката релиз освоил чуть менее 11 млн рублей.



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