Предварительная касса уикенда: «Сто лет тому вперед» продолжает доминировать в прокате

Тем не менее минувший уикенд стал самым слабым в году

Согласно предварительным данным, лидером уикенда вновь стала фантастическая лента СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP). Проект записал на свой счет еще порядка 140 млн рублей, доведя свою общую кассу до 900 млн.



Лучшей новинкой уикенда стал фильм-катастрофа ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП (EXP). На счету британской картины оказалось примерно 22 млн рублей, что позволило ей занять вторую строчку чарта.



Лишь около 15 млн рублей смог освоить отечественный ромком ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ (VLG) за четыре дня проката. Фильм с Владимиром Яглычем и Аней Чиповской показал наихудшую среднюю заполняемость в первой десятке, но занял пятое место таблицы лучших релизов уикенда.



Последней новинкой, попавшей в топ-10, стал фильм ужасов ПОТРОШИТЕЛЬ. НАСЛЕДИЕ (GF), который сумел пополнить свою копилку на 7 млн рублей.



Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД