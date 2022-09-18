Предварительная касса уикенда: «Три тысячи лет желаний» вновь первый
Релиз собрал уже более 100 млн рублей
Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стал фантастический проект ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (VLG). Фильм Джорджа Миллера в свой второй уикенд освоил около 40 млн рублей, тем самым преодолев общую планку сборов в 100 млн рублей.
Лучшей из новинок стал хоррор ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (PRD) расположившийся на второй строчке чарта. Релиз заработал свыше 33 млн рублей, что почти в два раза больше, чем было у другого недавнего фильма ужасов прокатчика ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА.
Еще две новинки замкнули десятку лучших проектов уикенда. На девятом месте оказался отечественный триллер ТИБРА (CP) с 6 млн рублей, а десятую строчку занял еще один хоррор ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ (WP) с 5,8 млн рублей за четыре дня проката.
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