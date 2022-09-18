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Предварительная касса уикенда: «Три тысячи лет желаний» вновь первый

Автор: Георгий Романов

18 сентября 2022

Релиз собрал уже более 100 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стал фантастический проект ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ (VLG). Фильм Джорджа Миллера в свой второй уикенд освоил около 40 млн рублей, тем самым преодолев общую планку сборов в 100 млн рублей. 

Лучшей из новинок стал хоррор ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ (PRD) расположившийся на второй строчке чарта. Релиз заработал свыше 33 млн рублей, что почти в два раза больше, чем было у другого недавнего фильма ужасов прокатчика ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА.

Еще две новинки замкнули десятку лучших проектов уикенда. На девятом месте оказался отечественный триллер ТИБРА (CP) с 6 млн рублей, а десятую строчку занял еще один хоррор ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ (WP) с 5,8 млн рублей за четыре дня проката.

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