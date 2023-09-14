Предварительная касса четверга: прокат возглавила мелодрама «После: Навсегда»

Однако к концу уикенда в лидеры должна вырваться «Барби»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга стала пятая часть популярной молодежной франшизы ПОСЛЕ. НАВСЕГДА (VLG). Картина заработала около 19 млн рублей, что схоже с результатом первого дня прошлой части серии фильмов. Из-за сильно "фанатского эффекта", у ленты будет небольшой множитель уикенда и к вечеру воскресенья она сможет записать на свой счет 55-60 млн рублей. Скорее всего, с первого места её скинет пиратский релиз БАРБИ, который по тем данным, что можно посчитать заработал в четверг порядка 12 млн рублей.



Криминальный триллер ИСКУССТВО ПО ПОНЯТИЯМ (CP) расположился на третьей строчке чарта. Американский релиз приблизительно освоил 2,8 млн рублей, что за четыре дня проката должно будет вылиться в 15-18 млн рублей.



Ставшая феноменом американского проката драма ЗВУК СВОБОДЫ (AK) у нас стартовала с пятого места. Пополнив свою копилку на 1,8 млн рублей, скорее всего за весь уикенд она сможет заработать лишь 12-14 млн рублей.



Фото: кадр из фильма ПОСЛЕ: НАВСЕГДА