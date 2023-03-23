Предварительная касса четверга: «Джон Уик 4» уверенно лидирует

В первый день проката релиз собрал свыше 50 млн рублей

Как и ожидалось, лидером четверга с большим отрывом стал голливудский релиз ДЖОН УИК 4 (AK). Релиз заработал чуть более 50 млн рублей, повторив результат третьей части франшизы. В 2019 году она за весь уикенд заработала 226 млн рублей, однако, в связи с отсутствием конкуренции за целевую аудиторию, сейчас новинка должна будет освоить от 250 до 300 млн рублей.



Российский мультфильм КОТЫ ЭРМИТАЖА (NKI) стартовал с третьей строчки чарта с результатом в 11 млн рублей. Во многом этому поспособствовали начавшиеся школьные каникулы, однако они же станут причиной не самого высокого множителя уикенда. Скорее всего, анимационный релиз к вечеру воскресения заработает 80- 100 млн рублей.



Последней новинкой, попавшей в топ-10, стал еще один мультфильм МОЯ ФЕЯ-ПРОКАЗНИЦА (AK). Заработав в первый день проката 1,2 млн рублей, новинка расположилась на восьмом месте таблицы. Осторожно предположим, что за четыре дня проката проекту удастся заработать 12-15 млн рублей.



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