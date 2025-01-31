Союз кинематографистов Санкт-Петербурга просит передать «Ленфильм» городу

Кинематографисты уверены, что у Минкультуры нет возможности заниматься студией из Москвы

Союз кинематографистов Санкт-Петербурга обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину и губернатору города Александру Беглову с просьбой рассмотреть возможность передачи киностудии «Ленфильм» в ведение Комитета по культуре Северной столицы. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Последние годы киностудию возглавляли исключительно присланные из Москвы начальники, однако ни один из них так и не смог вывести «Ленфильм» из кризиса. В Петербурге есть достойные люди, которые знают, что делать для того, чтобы «Ленфильм» снова стал большой кинофабрикой. Мы уверены, что властям Петербурга будет проще следить за руководством студии. Поскольку «Ленфильм» – акционерное общество, мы призываем передать 100% акций городу», – заявил ответственный секретарь петербургского СК Александр Бабаян.

Он также добавил, что руководство «Ленфильма» не раскрывает данные о финансовом положении студии, однако, по информации Союза кинематографистов, ее долги уже превысили 100 млн рублей.

Напомним, что ранее Федор Бондарчук официально покинул пост председателя совета директоров «Ленфильма». Инсайдеры отмечают, что решение было принято на фоне нестабильного финансового положения студии и череды смен директоров.

Фото: официальный сайт студии «Ленфильм»