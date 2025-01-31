top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Союз кинематографистов Санкт-Петербурга просит передать «Ленфильм» городу

Союз кинематографистов Санкт-Петербурга просит передать «Ленфильм» городу

Автор: Илья Кувшинов

31 января 2025

Кинематографисты уверены, что у Минкультуры нет возможности заниматься студией из Москвы

Союз кинематографистов Санкт-Петербурга обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину и губернатору города Александру Беглову с просьбой рассмотреть возможность передачи киностудии «Ленфильм» в ведение Комитета по культуре Северной столицы. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

«Последние годы киностудию возглавляли исключительно присланные из Москвы начальники, однако ни один из них так и не смог вывести «Ленфильм» из кризиса. В Петербурге есть достойные люди, которые знают, что делать для того, чтобы «Ленфильм» снова стал большой кинофабрикой. Мы уверены, что властям Петербурга будет проще следить за руководством студии. Поскольку «Ленфильм» – акционерное общество, мы призываем передать 100% акций городу», – заявил ответственный секретарь петербургского СК Александр Бабаян.

Он также добавил, что руководство «Ленфильма» не раскрывает данные о финансовом положении студии, однако, по информации Союза кинематографистов, ее долги уже превысили 100 млн рублей.

Напомним, что ранее Федор Бондарчук официально покинул пост председателя совета директоров «Ленфильма». Инсайдеры отмечают, что решение было принято на фоне нестабильного финансового положения студии и череды смен директоров.

Фото: официальный сайт студии «Ленфильм»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кинолаборатория «Профессия – продюсер» провела финальный питчинг
Подробнее
Сериал «Почка» получит турецкую адаптацию
Подробнее
Касса четверга: турецкий ремейк «Холопа» стал лидером проката
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 января 2025 года
Подробнее
«Домовенок Кузя» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Юра Борисов сыграет в новом фильме Эмира Кустурицы
Подробнее
Касса России: турецкий «Холоп» слегка обогнал «Василия»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Холоп» обошел «Василия»
Подробнее
В Парк-Сити открылся фестиваль «Сандэнс 2025»
Подробнее
Власти Южной Кореи поддержат среднебюджетные фильмы для возрождения местной индустрии
Подробнее
Создатели байопика о Майкле Джексоне вынуждены переснимать фильм из-за юридических проблем
Подробнее
«Ленфильм» подписал меморандум о сотрудничестве в сфере кинематографа с представителями стран БРИКС
Подробнее
Предварительная касса уикенда: в битве новинок зафиксирована ничья
Подробнее
Премия «Белый слон» назвала победителей
Подробнее
Вокруг света: сборы российского кино за рубежом в 2024 году
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Злой город» немного недотянулся до «Сердца пармы»
Подробнее
Поддали пару: итоги российского онлайн-проката в минувшем декабре и за весь 2024 год
Подробнее
Новинки февраля в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
Появились новые подробности программы форума CSTB.PRO.MEDIA
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 30 января – 2 февраля 2025 года
Подробнее

Новости по теме

Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров «Ленфильма»
Подробнее
«Ленфильм» подписал меморандум о сотрудничестве в сфере кинематографа с представителями стран БРИКС
Подробнее
Надежда Андрющенко официально займет должность гендиректора «Ленфильма»
Подробнее
Лаборатория «Ленфильм-дебют» назвала участников питчинга
Подробнее
Эдуард Суворов снят с должности гендиректора «Ленфильма»
Подробнее