Start презентовал обновления библиотеки в сентябре 2022 года

Продолжение «Контейнера», премьера сериала «Ева, рожай!» и многое другое

СЕРИАЛЫ

C 8 сентября — «Контейнер» (новый сезон)

В новом сезоне суррогатная мама Саша родила ребенка, выполнила заказ и должна его оставить в клинике. Но за время знакомства и жизни в доме заказчиков она хорошо изучила их принципы и нравы. Саша волнуется за судьбу малыша, но еще тревожнее ей за собственную дочь Аню, которая оборвала все контакты, узнав, что та, кого она всю жизнь считала своей сестрой, на самом деле ее мать. В ролях: Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Мария Фомина, Елизавета Шакира, Юлия Ауг, Дмитрий Чеботарев, Маша Лобанова, Роман Васильев, Нино Кантария, Ростислав Бершауэр, Сергей Годин и другие.



С 20 сентября — «Ева, рожай!»

Ева — талантливая преподавательница танцев. У нее есть все составляющие жизни свободной 38-летней женщины: любимая работа, регулярный любовник, квартира в ипотеку и безостановочные просьбы о помощи от родных. Казалось, так может продолжаться вечно. Но однажды Ева узнает, что «любовь всей ее жизни» женился и стал отцом. Эта новость заставляет ее изменить приоритеты, всерьез заняться личной жизнью и осознать… что она понятия не имеет, как и с кем строить «здоровые отношения». А когда твоя цель не просто найти любимого мужчину, но и создать с ним семью, возникает вопрос: чему верить — влечению, голове или сердцу? Роли исполняют: Елена Подкаминская, Галина Польских, Алена Хмельницкая, Анатолий Белый, Дмитрий Чеботарев, Сергей Епишев, Елизавета Мартинес Карденас, Всеволод Болдин, Анастасия Микульчина, Всеволод Болдин, Полина Пахомова, Артем Ешкин, Павел Савинков, Наталья Ноздрина и другие.

7, 14, 21, 28 сентября — «Новенькие»

Макс и его одноклассники окончили 11 класс и разъехались по разным городам. Но первый год после школы — самый сложный в жизни вчерашнего подростка. Для самой веселой девчонки из компании, Леры, он заканчивается попыткой самоубийства, когда кто-то сливает в сеть ее интимное видео. Чтобы разобраться в случившемся, Макс и остальные возвращаются в родной город. Выясняется, что свои тайны и секреты были не только у Леры, но и у каждого из 14 героев, только начавших взрослую жизнь. В ролях: Глеб Калюжный, Анна Демидова, Виталий Щербина, Елизавета Запорожец, Анар, Иван Непомнящий, Иван Рысин, Артем Давыдов, Иван Лаврухин, Анка Бессонова, Алена Васина, Василий Симонов, Дарья Щербакова и другие.



15 сентября — все серии проекта «Френдзона»

Кирилл — студент психфака МГУ и он влюбился на разрыв аорты. Но Соня держит его во френдзоне и не хочет подпускать ближе. Герой решает применить научный подход — поставить эксперимент и найти верный способ превратить дружбу в любовь, заодно написать об этом курсовую. Но если работа не будет готова через две недели, Кирилла отчислят.



26 сентября — все серии проекта «Никто не узнает»

Их шестеро, им по сорок, и у них есть все: хорошие должности, счастливые семьи и футбол по выходным. Но однажды одному из компании — Игорю — ставят страшный диагноз, и он решает, что пора бы задуматься о наследнике. Вот только детей Игорь иметь не может и предлагает жене тайно выбрать «донора» среди лучших друзей. Не превратится ли секрет в ложь? И можно ли дружить семьями, если один из друзей — отец твоего ребенка.

ФИЛЬМЫ

C 6 сентября — фильм о фильме «ИП Пирогова. Семейное дело»

На съемках последнего сезона «ИП Пирогова» было все: сломанная нога, живая лама, 18-часовая фуд-смена, а еще, конечно, слезы актрис и светлая грусть всей съемочной группы — ведь 4-летняя история «самого вкусного» проекта подошла к концу. О том, получилось ли за это время стать семьей, как плавились под киносветом конфеты и почему же все-таки «Андрей, а не Денис», рассказывают все участники процесса — от Елены Подкаминской и Антона Маслова до Александра Панкратова-Черного и Виталия Шляппо.

С 1 сентября — ТАЙНА АМУЛЕТА

Кто сильнее: вещая птица Гамаюн или мэр приморского городка, в чьих руках оказался волшебный амулет? Ответ найдут трое подростков, которых вернуло в их детство древнее мифическое существо. И теперь они должны не только исправить собственные ошибки, но и восстановить мировую справедливость.

С 1 сентября — СУПРУГИ

Реставратор Лейла и художник Дамьен много лет вместе живут, творят и растят сына Амина. Вместе им никогда не было скучно или плохо, но спустя много лет брака супругам все же пришлось столкнуться с трудностями. Дамьен страдает от прогрессирующего биполярного расстройства, и Лейла, вынужденная следить сразу за двумя непредсказуемыми «детьми», все чаще задумывается о цене любви.

С 9 сентября — СЛЕТ ВЫПУСКНИКОВ

Троица сорокалетних друзей отправляется на встречу выпускников. Одного накануне бросила жена, второго замучил геморрой, третий никак не повзрослеет. Но несмотря на все проблемы, они твердо намерены хорошенько повеселиться в стенах родной школы.

С 16 сентября — МАМОЧКИ

Сара — вся в соцсетях и блогерстве (даже рожала в прямом эфире). Хедвика — жена богатого мужа, который вечно занят на работе. Да и ей особо не до семьи — на горизонте появился красавчик-певец. Зузана — мать двоих детей, которая переживает разрыв с бывшим и абсолютное безденежье. А Элишка только готовится стать матерью, все девять месяцев отбиваясь от шумной родни. В общем, все плюсы, минусы и подводные камни материнства в истории четырех подруг.

В сентябре — СЛЕТ ВЫПУСКНИКОВ 2

После слета выпускников трое бывших одноклассников вновь стали лучшими друзьями. Теперь им предстоит адекватно вести себя на похоронах врага, а потом организовать мальчишник приятелю и отгулять на его свадьбе. Но проблемы сорокалетних никто не отменял — ни на что нет времени.

С 23 сентября — ЭСЛЕН В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО ЗАМКА

Король и королева отравлены. Эспен вместе с бесстрашной принцессой Кристин отправляются в опасное путешествие на поиски легендарного Золотого замка Сориа-Мориа. По легенде в его стенах находится волшебный источник с живой водой — единственное, что теперь может спасти королевство.

С 30 сентября — ДАЖЕ МЫШИ ПОПАДАЮТ В РАЙ

Экранизация сказки Ивы Прохазковой. Фильм о двух смертельных врагах — мышке Лиззи и лиса Маззла, которые после несчастного случая встречаются в раю животных. Они теряют свои природные инстинкты и становятся лучшими друзьями. Их желание остаться вместе после возвращения на Землю сбывается, но они перерождаются в противоположных ролях. Благодаря силе дружбы они могут преодолеть даже то, что кажется невозможным.