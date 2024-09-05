Уилл Смит отказался от участия в боевике «Парни без сахара»

Права на российский прокат ленты принадлежат компании Arna Media

Фильм ПАРНИ БЕЗ САХАРА остался без Уилла Смита – актер отказался от роли второго плана в грядущем боевике. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Смит и его продюсерская компания Westbrook останутся продюсерами ленты. Съемки картины с бюджетом в $80 млн должны были начаться в ближайшее время, однако все застопорилось из-за проблем с графиком звезды – правда, пока неясно из-за какого проекта.

В центре повествования ПАРНЕЙ БЕЗ САХАРА – группа ветеранов войны в Ираке, которая борется с торговлей наркотиками в Бостоне.

По слухам, Westbrook планирует найти адекватную замену актеру и запуститься в 2025 году, однако судьба картины все-таки находится под вопросом – боевик уже был продан Amazon Prime и независимым дистрибьюторам по всему миру (в том числе и в России – права на него приобрела компания Arna Media) при условии, что Смит будет играть в нем.

Фото: кадр из фильма ПЛОХИЕ ПАРНИ ДО КОНЦА