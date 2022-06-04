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Видеосервис viju представил премьеры июня 2022 года

Автор: БК

4 июня 2022

Криминальный триллер, анимационный мюзикл и другое

С 4 июня – мультфильм ЗВЕРОПОЙ 2

Звери-музыканты снова ищут путь к вершине музыкальных чартов. На этот раз Коала Бастер Мун планирует покорить мегаполис и готовит грандиозное шоу, а помогать ему в этом будут его старые друзья – дикобразиха Эш, свиньи Розита и Гюнтер, горилла Джонни и слониха Мина. Песни специально не были дублированы, поэтому зрители смогут услышать хиты Билли Айлиш, Тейлор Свифт, The Weeknd, U2 и других.

С 23 июня – романтическая комедия ДИКАЯ ПАРОЧКА 

Трогательная история от лауреата премии «Оскар» Джона Патрика Шэнли с Эмили Блант, Джейми Дорнаном, Кристофером Уокеном. Действие происходит в Ирландии. Очаровательная Розмари – плод воздыхания сразу двух мужчин: нерешительного соседского фермера Энтони и амбициозного американца Адама. 

С 17 июня – криминальная драма ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ

Талантливый картежник Уильям Телл (Оскар Айзек) после выхода из тюрьмы колесит по стране, перебиваясь скромными выигрышами в казино, чтобы не привлекать внимание. Но ради мирового покерного турнира и возможности отомстить давнему врагу ему приходится поступиться своими принципами. Очередное детище творческого тандема Мартина Скорсезе и Пола Шредера. 

С 25 июня – приключенческий сериал «Спасатели Малибу»

Культовая многосерийная история о спасателях, которые заботятся о безопасности отдыхающих на тихоокеанском пляже. В 90-е годы сериал попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое телешоу с более чем миллиардом зрителей. Это и неудивительно – яркие локации, захватывающий сюжет, а еще обворожительная и юная Памела Андерсон.

С 15 июня – мультсериал «Смешарики» 

Зрителей ждут увлекательные истории про неунывающих героев в волшебной Ромашковой долине — очаровательной Нюши, озорного Кроша, изобретательного Пина и многих других. Вместе с персонажами дети и их родители узнают о необычных изобретениях, побывают в разных уголках нашей планеты и увидят Землю из космоса. 

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