Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках февраля

«Челюскин. Первые», «Иван Царевич и Серый волк 6» и многое другое

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Wink в феврале – это историческая драма «Челюскин. Первые» о легендарной операции по спасению экипажа советского ледокола. Продюсером проекта, ставшего сериалом открытия фестиваля «Новый сезон» в прошлом году, выступил Федор Бондарчук.

Кроме того, зрителей стриминга ждут дорама «Хороший партнер», мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6, драма ДЕНЬ НЕДЕЛИ – ЛЮБОЙ и многое другое.

С 1 февраля:

«Цветы жизни» (драмеди, реж. Дмитрий Иосифов)

Лучшего педиатра столицы Надю интересует только работа. Свободолюбивая девушка скрывает отношения с коллегой-психотерапевтом, а по вечерам проводит время в компании бармена. Все меняется, когда погибает ее сестра и оставляет после себя приемную дочь Сашу. Надя не готова стать опекуном, поэтому решает найти биологических родителей девочки.

«Семейка», 2 сезон (комедия, реж. Михаил Соловьев)

За семнадцать лет брака Сергей и Надя обзавелись тремя детьми, кризисом среднего возраста и бесконечным количеством раздражающих друг друга привычек. Пара решает обратиться к специалисту, чтобы обсудить серьезные проблемы в их отношениях.

С 6 февраля:

ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 (анимационный, реж. Дарина Шмидт, Константин Феоктистов)

Иван и его верные друзья отправляются на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира. На кону честь Тридевятого царства, а исполняющая желания Щука, как назло, куда-то исчезла. Спасать положение, как всегда, приходится Ивану, Серому Волку и Василисе. Там, на неведомых дорожках, им предстоит встретить Колобка, отыскать рыбу их мечты и потягаться в смекалке с коварным волшебником.

С 7 февраля:

«Хороший партнер» (дорама, реж. Ким Га Рам)

Адвокат Ча Ын-гён считается лучшей в своей сфере. Однажды эта волевая женщина сталкивается с начинающим юристом, не терпящим несправедливости. Все происходит в тот момент, когда собственный брак звездного адвоката трещит по швам.

С 20 февраля:

ДЕНЬ НЕДЕЛИ – ЛЮБОЙ (драма, реж. Алена Званцова)

Алексей и Туся прожили всю жизнь вместе. Но однажды мужчина знакомится с юной Луизой и все меняется. Главный герой сопротивляется новому чувству, но оно затягивает его все сильнее. Он пытается жить двойной жизнью, однако с каждым днем понимает — рано или поздно придется сделать выбор: либо остаться с тяжело больной женой, либо с головой окунуться в другую жизнь.

Скоро:

«Челюскин. Первые» (историческая драма, реж. Степан Коршунов)

По сюжету пароход ледокольного типа «Челюскин» отправляется из Мурманска во Владивосток, чтобы впервые в истории за одну навигацию преодолеть Северный морской путь. Экспедицией руководит прославленный исследователь Отто Шмидт. На борту — полные энтузиазма и упорства ученые, полярники и моряки. Они искренне верят, что им удастся выполнить поставленную задачу. Но все планы рушит трагедия — судно оказывается зажато льдами и идет ко дну. Теперь в суровых арктических условиях «челюскинцам» приходится каждую минуту бороться за жизнь.

Фото: кадр из сериала «Челюскин. Первые»