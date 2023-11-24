Фестиваль авторского кино «Зимний» объявил жюри

Председателем станет продюсер и медиаменеджер Софья Митрофанова

Стал известен состав жюри 2-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний», который пройдет в Москве с 1 по 7 декабря.

Председателем жюри станет продюсер и медиаменеджер Софья Митрофанова. Вместе с ней победителей выберут режиссер Дмитрий Давыдов, актриса и режиссер Дарья Мороз, актер Даниил Воробьев и художник кино Сергей Февралев.

Жюри предстоит выбрать лучших в следующих номинациях: «Лучшая режиссура», «Лучший сценарий», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее визуальное решение» и «Главный приз».

«Зимний» откроется 1 декабря в кинотеатре «Художественный» документальным проектом Алексея Германа-младшего и Елены Окопной АРХИТЕКТОР: ИСТОРИЯ АЛЕКСЕЯ ГЕРМАНА И ЕГО ФИЛЬМОВ, который будет демонстрироваться в рамках специальной программы «Московские премьеры».