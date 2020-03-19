В Megogo отметили рост длительности пользования сервисом

За последнюю неделю российские пользователи стали проводить больше времени в онлайн-кинотеатрах. Так, MEGOGO отметил рост длительности пользования сервисом на 22%. Об этом БК рассказал гендиректор компании Виктор Чеканов.

«Растет количество просмотров. Отмечаем рост длительности пользования сервисом на 22% по сравнению с прошлой неделей, − отметил Чеканов. − В будние дни трафик почти сравнялся с трафиком в выходные. Люди остаются дома, их главным развлечением становится кино, ТВ, книги. Интересный факт мы заметили − все больше внимания к фильмам про вирусы и апокалипсис. Весь февраль и особенно март мы наблюдаем интерес к фильмам о вирусах с пиковым ростом на 32%».

Ранее БК сообщал, что особый интерес пользователей онлайн-кинотеатров вызывает фильм Стивена Содерберга ЗАРАЖЕНИЕ, выпущенный в 2011 году.

По словам главы «MEGOGO Россия» сервис подготовился к росту числа тех, кто будет изолироваться дома, и максимально расширил библиотеку бесплатного контента, а также добавил к пакету общедоступных каналов просветительские и развлекательные, сотни голливудских фильмов, спектакли ведущих российских театров и даже караоке. Значительная часть контента доступна с сурдопереводом и тифлокомментариями для пользователей с нарушениями слуха или зрения. Сервис также предлагает новым пользователям подписку на 1 месяц за 1 рубль.

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19.03.2020 Автор: БК