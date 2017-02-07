Новости


Алексея Петрухина не признавали банкротом

Суд лишь начал процедуру реструктуризации его долгов

Продюсер ВИЯ Алексей А. Петрухин не был признан банкротом, как сообщалось ранее в материале на сайте БК.

2 февраля 2017 года Арбитражным судом Московской области было вынесено определение о введении в отношении Алексея Петрухина процедуры по реструктуризации долгов гражданина. Следует уточнить, что введение данной процедуры судом не обозначает, что гражданин признан несостоятельным (банкротом). 

Редакция сайта БК приносит свои извинения Алексею Петрухину.

07.02.2017 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

Продюсера «Вия» признали банкротом

Продюсеру «Вия» грозят банкротством

Создатели «Вия» отозвали полумиллиардный иск к Олегу Тетерину

Продюсеры «Вия» инвестируют 7,1 млрд руб в создание новых кинофильмов

Создатели «Вия» обратились в суд за рекордной денежной компенсацией


Самое читаемое

Так решили продюсеры и прокатчики

Фильм «Защитники» начнется с посвящения Елене Стрельцовой

Подробнее
Отличный старт взял хоррор «Звонки»

Предварительная касса уикенда: «Притяжение» стремится к миллиарду

Подробнее
А «Балерина» ставит рекорд по посещаемости для независимой анимации

Официальная касса России: «Притяжение» в пятерке лучших стартов российских фильмов

Подробнее
Медиакомпании рассорили «Тайны следствия»

ВГТРК подала в суд на дочку «Первого канала» за показ сериала

Подробнее

Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100

 
 