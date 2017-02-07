Алексея Петрухина не признавали банкротом

Продюсер ВИЯ Алексей А. Петрухин не был признан банкротом, как сообщалось ранее в материале на сайте БК.

2 февраля 2017 года Арбитражным судом Московской области было вынесено определение о введении в отношении Алексея Петрухина процедуры по реструктуризации долгов гражданина. Следует уточнить, что введение данной процедуры судом не обозначает, что гражданин признан несостоятельным (банкротом).

Редакция сайта БК приносит свои извинения Алексею Петрухину.

07.02.2017 Автор: Артур Чачелов