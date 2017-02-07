Алексея Петрухина не признавали банкротом

Продюсер ВИЯ Алексей А. Петрухин не был признан банкротом, как сообщалось ранее в материале на сайте БК.
2 февраля 2017 года Арбитражным судом Московской области было вынесено определение о введении в отношении Алексея Петрухина процедуры по реструктуризации долгов гражданина. Следует уточнить, что введение данной процедуры судом не обозначает, что гражданин признан несостоятельным (банкротом).
Редакция сайта БК приносит свои извинения Алексею Петрухину.
07.02.2017 Автор: Артур Чачелов
Продюсера «Вия» признали банкротом
Продюсеру «Вия» грозят банкротством
Создатели «Вия» отозвали полумиллиардный иск к Олегу Тетерину
Продюсеры «Вия» инвестируют 7,1 млрд руб в создание новых кинофильмов
Создатели «Вия» обратились в суд за рекордной денежной компенсацией
Фильм «Защитники» начнется с посвящения Елене СтрельцовойПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Притяжение» стремится к миллиардуПодробнее
Официальная касса России: «Притяжение» в пятерке лучших стартов российских фильмовПодробнее
ВГТРК подала в суд на дочку «Первого канала» за показ сериалаПодробнее