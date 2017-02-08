РФГ анонсировала проекты на ближайшие три года

В Москве прошла вторая ежегодная презентация проектов корпорации «Русская Фильм Группа». О планах на 2017–2019 годы рассказал руководитель компании, продюсер Алексей А. Петрухин.

Первым был представлен киноальманах СВИДЕТЕЛИ, состоящий из трех новелл, объединенных темой Холокоста. Две части сборника уже увидели свет – ТУФЕЛЬКИ и БРУТ, как напомнил продюсер, участвовали в оскаровской гонке, но не вышли за пределы лонг-листа. С третьей частью альманаха, фильмом СКРИПКА, создатели связывают большие наградные перспективы. Картину планируют продвигать на премии «Золотой глобус» и «Оскар». Сейчас фильм находится в стадии постпродакшена, премьера ленты состоится в день памяти жертв Холокоста 27 января 2018 года.

Еще один проект в активе компании – ЯКОВ. СЫН СТАЛИНА, препродакшен которого в данный момент подходит к концу. Алексей А. Петрухин не стал сообщать подробности о фильме, уточнив лишь, что компания готовится приступить к съемкам картины, повествующей о жизни Якова Джугашвили, в самое ближайшее время.

Другой фильм на военную тему запланирован к выходу осенью этого года, к годовщине освобождения города Калинин (ныне Тверь) от немецко-фашистских захватчиков. В актерском составе ленты ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ собралась целая плеяда известных российских актеров – это Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Андрей Чадов, Ксения Алферова, Елена Захарова, Александр Робак и др. Точная дата выхода в прокат пока обсуждается.

Также была представлена картина ВАРЯГ, рассказывающая историю легендарного судна и включающая в себя 55-минутную сцену морского сражения. Фильм находится в разработке уже несколько лет. «Когда меня спрашивают, на какой стадии сейчас проект, я отвечаю, что мы просто ждем технологий. Хочется воплотить то, что держится у нас в голове», – рассказал глава РФГ, добавив, что создатели планируют продемонстрировать тизер картины на конференции в следующем году.

Участникам конференции продемонстрировал и материалы из фильма ПОТЕРЯННОЕ ОТРАЖЕНИЕ. ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ, который сняла режиссер Елена Жигаева. По словам продюсера, это авторское кино, которое ждет долгая фестивальная жизнь. Дата выхода фильма, поддержанного Министерством культуры РФ, пока не известна.

По масштабному супергеройскому фильму ФЕНИКС, о котором Петрухин рассказывал в интервью БК два года назад, планировалось представить видеоматериалы, но вместо этого были показаны лишь концепт-арты, поскольку, по словам продюсера, сам ролик «сгорел».

«Серьезно, сгорел ролик. Представляете? Вот такая судьба у картины. В прошлом году мы показывали некие наработки, а в этом хотели продемонстрировать видео. В течение года мы с одной стороны работали над сценарием, а с другой – разрабатывали образы. Наверное, уже на следующей презентации сможем вам все показать», – сообщил руководитель компании, не исключив, что фильм будет создан в копродукции с Китаем.

Другой масштабный проект корпорации запланирован к выходу в прокат весной или летом 2019 года. Фильм-катастрофа ГИДРОАГРЕГАТ повествует о трагедии на Саяно-Шушенской ГЭС, в результате которой в 2009 году погибли 75 человек. Бюджет ленты составит около 800 миллионов рублей. «Дешевле сделать это невозможно», – уточнил Петрухин. По его словам, картину уже поддержал Фонд кино. Сценарий ленты показали корпорации «РусГидро», которая также заинтересована в поддержке проекта. Режиссером картины выступает Александр Тарасов. По его словам, фильм будет посвящен подвигу простых сотрудников станции, которые попали в эпицентр трагедии. На данный момент готовы 3D-модели ГЭС, которые и были продемонстрированы на конференции.

Историческая сага ЭПОХА РАСЦВЕТА будет насчитывать 12 сезонов по 12 серий каждый. Режиссером полного метра, который будет выпущен с подзаголовком «Начало», выступит Олег Степченко, который сейчас занят на съемках сиквела ВИЯ в Китае. Сериал поставит обладатель «Золотого орла» за ЕКАТЕРИНУ Рамиль Сабитов. По словам Петрухина, актерский каст проекта возглавит один из голливудских актеров, обладатель премии «Оскар». Впрочем, его имя так и не было названо. Продюсер отметил, что информация будет оглашена на отдельной пресс-конференции.

Альманах ВОКЗАЛЫ РОССИИ будет включать в себя сериал, состоящий из 8 эпизодов, и полнометражный фильм, жанр которого создатели описали как «документально-исследовательский художественно-постановочный киноальманах». Проект поддержан Фондом кино и ОАО «РЖД». По словам режиссера Карины Мирзоян, лента соединит в себе традиции научно-популярного кино и художественные приемы из постановочных фильмов. В проекте заняты Константин Хабенский, Ксения Раппопорт и многие другие российские актеры.

В разработке РФГ находится и сиквел УЧИЛКИ. По словам Петрухина, по просьбе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева из названия картины убрали жаргонизм, ограничившись одним ИСПЫТАНИЕМ. Фильм делается в сотрудничестве с компаниями «Стартфильм Групп» и «Чеченфильм». В картине заняты Ирина Купченко и Андрей Мерзликин. Премьера назначена на 2018 год.

Фильм по мотивам романа Федора Достоевского ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ снимут в формате виртуальной реальности VR 360. По словам создателей, повествование в фильме будет вестись от лица сестры Родиона Раскольникова Дуни, в качестве референса приводится ШЕРЛОК ХОЛМС Гая Ричи. Одну из двух главных ролей в картине сыграет немецкий актер Тиль Швайгер. Премьера намечена на конце 2018 года.

В фильме ПЕППИ о приключениях героини книг Астрид Линдгрен может сыграть Киану Ривз – по словам продюсера, роль в картине была написана именно для него, и сейчас ведутся переговоры с артистом. Проект представляют как семейное фэнтези в стиле ГАРРИ ПОТТЕРА. «Это будет большое эпичное кино. Нужное для детей, которые будут расти с героиней и учиться», - добавил автор сценария Роман Картушин.

Картина Александра Куликова МАРСИАНИН, создатели которой обвиняют одноименную ленту Ридли Скотта в плагиате, планируется к выходу в ноябре этого года. На конференции были представлены рабочие материалы, трейлер фильма, как ожидается, появится через один-два месяца. Сейчас обсуждается премьера ленты в Китае.

Завершилось мероприятие презентациями двух продолжений ВИЯ – это фильмы ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКИ: ПУТЕШЕСТВИЕ В КИТАЙ и ПУТЕШЕСТВИЕ В ИНДИЮ: НА ПОРОГЕ БЕССМЕРТИЯ. Съемки первой ленты, участие в которой приняли Арнольд Шварценеггер и Джеки Чан, сейчас ведутся в Китае. Во втором фильме сыграют известные индийские актеры – Ранбин Капур и Шахрукх Кхан. Активная фаза съемок триквела намечена на этот год. Как сообщил Петрухин, выход ПУТЕШЕСТВИЯ В КИТАЙ запланирован на конец этого года, в то время как премьера ПУТЕШЕСТВИЯ В ИНДИЮ должна состояться в октябре 2018 года.

08.02.2017 Автор: Дмитрий Некрасов