Tvzavr организует офлайн-показы российского кино

24 декабря в московском универмаге «Цветной» онлайн-кинотеатр Tvzavr организует кинопоказы отечественных кинофильмов. Акция приурочена к новогодним праздникам и завершению Года российского кино. Она проводится при поддержке Министерства культуры РФ. Все фильмы гостям покажут бесплатно.

Офлайн-кинотеатр расположится на 5-ом этаже торгового центра, в районе Foodmarket. В программу показов вошли тематические новогодние фильмы от Enjoy Movies и All Media. Сеансы начнутся в 16:30 с показа ленты С НОВЫМ ГОДОМ, МАМЫ, в 18:30 покажут комедию БЕЗ ГРАНИЦ, а в 20:00 – драматическую комедию СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИСХОДИТ. Для самых маленьких посетителей в 12:00 Tvzavr организует показ мультфильма ОЗ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД. В 15.00 запланирована праздничная развлекательная программа.

В качестве новогоднего подарка всем посетителям предложат бонусные сертификаты на активацию аккаунта в онлайн-кинотеатре.

«Акция разработана с целью популяризации русского кино, а также привлечения новой аудитории, усиления лояльности к бренду Tvzavr, – директор по маркетингу и PR Tvzavr Олеся Теплова. – Мы выбрали локации, где люди привыкли платить, торговые центры, где средний чек достаточно высокий. Таким образом мы планируем привлекать аудиторию из оффлайна в онлайн».

В 2017 году будут задействованы и другие площадки в других торговых центрах. В планах Tvzavr открыть порядка 15 подобных кинотеатров, которые должны будут работать в выходные дни. Второй кинотеатр с бесплатными сеансами русского кино откроется в конце декабря на Красном октябре в Deworkacy.

22.12.2016 Автор: Артур Чачелов

Источник: Tvzavr