Стало известно, сколько кинотеатров в России возобновили работу

1 августа считалось отправной точной по массовому перезапуску работы кинотеатров в стране. Исследовательская компания «Невафильм Research» подсчитала, сколько площадок возобновило работу по итогам этих выходных. Выяснилось, что кинопрокат осуществлялся только 21% кинотеатров и 24% кинозалов из числа тех, что работали в марте (без учета автокинотеатров).

Кинопрокат функционирует 27 регионах страны. Работу продолжают около 450 кинотеатров и 1360 кинозалов. Почти половина (48%) открытых кинозалов приходится на Московскую агломерацию − регион, включающий Москву и прилегающие к МКАД города (помимо самой столицы исследователи объединили в него Барвихинское сельское поселение, города Видное, Дзержинский, Долгопрудный, Котельники, Красногорск, Лесной городок, Одинцово, Реутов и Химки).

Интересно, что регионах, где кинотеатрам разрешили возобновить работу, к кинопрокатной деятельности вернулись далеко не все существовавшие там до марта площадки. От 70 до 85% кинозалов открыто в Московской агломерации, Адыгее, Крыму, Амурской, Костромской, Московской, Сахалинской, Тверской, Тульской областях. Более 50% залов открыто в Калужской, Курской, Магаданской, Новгородской, Пензенской, Ростовской, Ярославской областях, в Карелии и Хакасии. В Курганской области, городе Севастополь и Чукотском АО к работе вернулись все имевшиеся кинотеатры.

Ожидается, что с сегодняшнего дня кинопрокат возобновиться в республике Коми. С 10 августа присоединится Кировская область, с 15 августа − Якутия и Ямало-Ненецкий АО. С 17 августа должны начать работу площадки Санкт-Петербурга. Новосибирская область планирует разрешить открытие кинотеатров к 1 сентября.

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03.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Невафильм Research