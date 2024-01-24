Официальная касса России: «Воздух» стартовал с третьей позиции

По итогам уикенда копилка ХОЛОПА 2 пополнилась на 209 млн рублей и достигла 3,416 млрд. Это третий результат в истории российского проката, и фильм Клима Шипенко постепенно подбирается к цифрам АВАТАРА (3,517 млрд), занимающего вторую строчку.

Выручка БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ по итогам недели выросла до 2,582 млрд. Картина занимает девятое место в чарте самых успешных релизов.

Военная драма ВОЗДУХ начала прокат по верхней границе ожиданий, заработав за уикенд 140 млн рублей. Новинка опередила такие аналоги, как ПРАВЕДНИК (121 млн), А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ... (118 млн) и СПАСТИ ЛЕНИНГРАД (84,5 млн).

«Мы очень довольны цифрами первых четырех дней проката, так как картина непростая, серьезная, честная и выходила при продолжающемся прокате легкого развлекательного кино новогоднего периода. Фильм показал самый сильный старт военного кино в послековидную эпоху, отличную наработку на сеанс и вызвал исключительно позитивную реакцию аудитории», – рассказал в интервью ЭБК Генеральный директор «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов.

На четвертом месте расположился мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ. С промежуточным результатом в 945 млн рублей лента стала самым успешным российским анимационным релизом в современной истории отечественного проката.

С пятого места и 31,7 млн рублей стартовал триллер ИЗ ГЛУБИНЫ. Новинка обогнала такие релизы, как КАТАСТРОФА (26,2 млн) и ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ (23,5 млн).

Расположившееся на седьмой строчке аниме МАЛЬЧИК И ПТИЦА преодолело планку в 400 млн рублей.

Только восьмой в чарте стала гоночная драма БОЛЬШАЯ ГОНКА. АУДИ ПРОТИВ ЛЯНЧИ. Выручка проекта составила 12,1 млн рублей, что ниже показателей картины ЛАМБОРГИНИ: ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА (15,3 млн).

Очередной перевыпуск мультфильма Хаяо Миядзаки ПРИНЦЕССА МОНОНОКЕ заработал 6,9 млн рублей. Это лучший результат среди всех повторных стартов аниме-проектов, включая такие релизы, как ХОДЯЧИЙ ЗАМОК (4,0 млн) и УНЕСЕННЫЕ ПРИЗРАКАМИ (4,0 млн).

Также в прокат вышли комедия ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА! (5,2 млн, двенадцатое место), триллер ОСТРОВ ИЗГОЕВ (4,7 млн, четырнадцатое место), фильм ужасов ВКУС СТРАХА (3 млн, семнадцатое место), драма БЕЛАЯ ПТИЦА. НОВОЕ ЧУДО (2,4 млн, девятнадцатое место) и хоррор ВУРДАЛАК (1,7 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 729 млн рублей, с учетом стран СНГ – 814 млн. Это на 17,5% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 38,2% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм ЧЕБУРАШКА.

Фото: кадр из фильма ВОЗДУХ

24.01.2024 Автор: Максим Острый