Предпродажи уикенда: «Охота на воров 2: Пантера» обошла «Крушение»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим экшн-триллер ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА (AK) и хоррор ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (EXP).
Криминальный боевик ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА предварительно собрал 925,6 тысячи рублей. Новинка немного не дотянулась до триллера ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (975,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 76,8 млн) с Дензелом Вашингтоном, но зато обошла все недавние проекта Джерарда Батлера в российском прокате, включая КРУШЕНИЕ (848,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,9 млн), ПРОПАВШАЯ (131,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,3 млн), БЕГЛЕЦ (113,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,6 млн) и ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП (101,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11 млн). Также ПАНТЕРА оставила позади оргинальную ОХОТУ НА ВОРОВ (50,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,7 млн), которая, впрочем, выходила в кинотеатрах шесть лет назад.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ
|975,5
|ОХОТА НА ВОРОВ: ПАНТЕРА
|925,6
|КРУШЕНИЕ
|848,4
|ПРОПАВШАЯ
|131,2
|БЕГЛЕЦ
|113,8
|ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП
|101,8
|ОХОТА НА ВОРОВ
|50,3
Предпродажи хоррора ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ достигли 385,2 тысяч рублей. Это располагает новинку ниже аналогов АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ (807,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 36,2 млн) и АСТРАЛ: ПОТОМСТВО (767,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,9 млн), которые выходили в начале года в праздничные дни. В то же время новый фильм ужасов от «Экспоненты» превзошел множество похожих релизов, включая ленты КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА (274,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,8 млн), УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ (117 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,4 млн), АСТРАЛ. ИГРЫ ПРИЗРАКОВ (90,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн), КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (75,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн), ПОДЗЕМНАЯ БЕЗДНА (64,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,7 млн) и ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (50,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ
|807,6
|АСТРАЛ: ПОТОМСТВО
|767,8
|ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
|385,2
|КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА
|274,6
|УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ
|117,0
|АСТРАЛ. ИГРЫ ПРИЗРАКОВ
|90,6
|КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА
|75,3
|ПОДЗЕМНАЯ БЕЗДНА
|65,0
|ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА
|50,4
Фото: кадр из фильма ОХОТА НА ВОРОВ: ПАНТЕРА
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08.01.2025 Автор: Никита Никитин