Предпродажи уикенда: «Охота на воров 2: Пантера» обошла «Крушение»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим экшн-триллер ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА (AK) и хоррор ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ (EXP).

Криминальный боевик ОХОТА НА ВОРОВ 2: ПАНТЕРА предварительно собрал 925,6 тысячи рублей. Новинка немного не дотянулась до триллера ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ (975,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 76,8 млн) с Дензелом Вашингтоном, но зато обошла все недавние проекта Джерарда Батлера в российском прокате, включая КРУШЕНИЕ (848,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,9 млн), ПРОПАВШАЯ (131,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,3 млн), БЕГЛЕЦ (113,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,6 млн) и ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП (101,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 11 млн). Также ПАНТЕРА оставила позади оргинальную ОХОТУ НА ВОРОВ (50,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 32,7 млн), которая, впрочем, выходила в кинотеатрах шесть лет назад.

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ 975,5 ОХОТА НА ВОРОВ: ПАНТЕРА 925,6 КРУШЕНИЕ 848,4 ПРОПАВШАЯ 131,2 БЕГЛЕЦ 113,8 ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, КОП 101,8 ОХОТА НА ВОРОВ 50,3

Предпродажи хоррора ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ достигли 385,2 тысяч рублей. Это располагает новинку ниже аналогов АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ (807,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 36,2 млн) и АСТРАЛ: ПОТОМСТВО (767,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,9 млн), которые выходили в начале года в праздничные дни. В то же время новый фильм ужасов от «Экспоненты» превзошел множество похожих релизов, включая ленты КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА (274,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,8 млн), УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ (117 тысяч рублей, стартовые сборы – 14,4 млн), АСТРАЛ. ИГРЫ ПРИЗРАКОВ (90,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,5 млн), КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА (75,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,2 млн), ПОДЗЕМНАЯ БЕЗДНА (64,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,7 млн) и ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (50,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,9 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ 807,6 АСТРАЛ: ПОТОМСТВО 767,8 ЗАКЛЯТИЕ. НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 385,2 КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА 274,6 УИДЖИ. ПОТУСТОРОННЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ 117,0 АСТРАЛ. ИГРЫ ПРИЗРАКОВ 90,6 КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА ДЬЯВОЛА 75,3 ПОДЗЕМНАЯ БЕЗДНА 65,0 ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА 50,4

Фото: кадр из фильма ОХОТА НА ВОРОВ: ПАНТЕРА

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

08.01.2025 Автор: Никита Никитин