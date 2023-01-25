Предпродажи уикенда: «Изумительный Морис» обгоняет «Пса-Самурая»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим мультфильм ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС (VLG), боевик КРУШЕНИЕ (CP) и мистический экшн ЗАГОВОР ДЬЯВОЛА (PRD).

Мультфильм ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС в рассматриваемой нами временной точке отметился предпродажами в размере 2,045 млн рублей. Тем самым новинка компании «Вольга» совсем немного уступила ФИННИКУ (2,233 млн рублей, стартовые сборы – 120,2 млн) и в то же время существенно превзошла проекты ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО (1,137 млн рублей, стартовые сборы – 55,6 млн) и 100% ВОЛК (570,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 45,2 млн), а также наиболее успешный по валовым сборам зарубежный мультфильм прокатчика, релиз ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (398,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 38,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ФИННИК 2,233 ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС 2,045 ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ В КИНО 1,437 100% ВОЛК 0,570 ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК 0,398

Боевик КРУШЕНИЕ предварительно освоил 870,7 тысяч рублей. Новый экшн превзошел недавний ПОКЕРФЕЙС с Расселом Кроу (317,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,6 млн), а также другие недавние проекты с Джерардом Батлером ПРОПАВШАЯ (131,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,3 млн) и ГРЕНЛАНДИЯ (163,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КРУШЕНИЕ 870,7 ПОКЕРФЕЙС 317,5 ГРЕНЛАНДИЯ 163,4 ПРОПАВШАЯ 131,2

Приключенческий хоррор ЗАГОВОР ДЬЯВОЛА отметился предпродажами в 84,3 тысяч рублей. Новинка уступила другому фильму ужасов компании «Парадиз» ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (155,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,2 млн), но зато превзошла остросюжетный проект ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА (60,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,2 млн)

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА 155,9 ЗАГОВОР ДЬЯВОЛА 84,3 ПРОКЛЯТИЕ АРТУРА 60,9 ВОЗДУШНЫЙ БОЙ 14,9

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25.01.2023 Автор: Никита Никитин