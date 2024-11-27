Предпродажи уикенда: «Приключения Паддингтона 3» установили новый рекорд года для зарубежных релизов

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейный проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 (VLG), комедию ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ (CP) и байопик МАРИЯ (PRD).

Долгожданная третья часть семейной франшизы ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 предварительно заработала 7,4 млн рублей. Тем самым проект «Вольги» установил новый рекорд по предпродажам для иностранных фильмов с начала года. Новинка обошла все похожие проекты, включая КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (3,4 млн рублей, стартовые сборы – 202,6 млн), ТОМ И ДЖЕРРИ (2,6 млн рублей, стартовые сборы – 255 млн) и КРОЛИК ПИТЕР 2 (920,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 95,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 7,428 КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ 3,447 ТОМ И ДЖЕРРИ 2,583 КРОЛИК ПИТЕР 2 0,920

Новые приключения героев «Квартета И» ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ освоили 3,01 млн рублей. Новая работа популярной творческой команды оставила позади собственный проект ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (1,267 млн рублей, стартовые сборы – 66,7 млн), но проиграла другим прямым предшественникам О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ (5,281 млн рублей, стартовые сборы – 133,6 млн), ГРОМКАЯ СВЯЗЬ (5,1 млн рублей, стартовые сборы – 215,4 млн), и О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (3,887 млн рублей, стартовые сборы – 197,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ 5,381 ГРОМКАЯ СВЯЗЬ 5,131 О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ 3,887 ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ 3,097 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 1,267

Предпродажи биографического фильма о Марии Каллас МАРИЯ составили 1,077 млн рублей. Новинка с Анджелиной Джоли в главной роли уступила аналогам ФЕРРАРИ (2 млн, стартовые сборы – 66,6 млн) и МАДАМ КЛИКО (1,6 млн, стартовые сборы – 17,4 млн), но превзошла проекты ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (851,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,2 млн), СПЕНСЕР (568,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн без учета превью) и ДЖЕКИ (221,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн). Примечательно, что две последних картины сняты тем же режиссером Пабло Ларраином.

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ФЕРРАРИ 2,030 МАДАМ КЛИКО 1,618 МАРИЯ 1,077 ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я 0,851 СПЕНСЕР 0,568 ДЖЕКИ 0,221

Фото: кадр из фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3

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27.11.2024 Автор: Никита Никитин