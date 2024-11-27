Предпродажи уикенда: «Приключения Паддингтона 3» установили новый рекорд года для зарубежных релизов
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим семейный проект ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 (VLG), комедию ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ (CP) и байопик МАРИЯ (PRD).
Долгожданная третья часть семейной франшизы ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 предварительно заработала 7,4 млн рублей. Тем самым проект «Вольги» установил новый рекорд по предпродажам для иностранных фильмов с начала года. Новинка обошла все похожие проекты, включая КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ (3,4 млн рублей, стартовые сборы – 202,6 млн), ТОМ И ДЖЕРРИ (2,6 млн рублей, стартовые сборы – 255 млн) и КРОЛИК ПИТЕР 2 (920,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 95,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3
|7,428
|КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ
|3,447
|ТОМ И ДЖЕРРИ
|2,583
|КРОЛИК ПИТЕР 2
|0,920
Новые приключения героев «Квартета И» ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ освоили 3,01 млн рублей. Новая работа популярной творческой команды оставила позади собственный проект ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (1,267 млн рублей, стартовые сборы – 66,7 млн), но проиграла другим прямым предшественникам О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ (5,281 млн рублей, стартовые сборы – 133,6 млн), ГРОМКАЯ СВЯЗЬ (5,1 млн рублей, стартовые сборы – 215,4 млн), и О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ (3,887 млн рублей, стартовые сборы – 197,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОСТЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
|5,381
|ГРОМКАЯ СВЯЗЬ
|5,131
|О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ
|3,887
|ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ
|3,097
|ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
|1,267
Предпродажи биографического фильма о Марии Каллас МАРИЯ составили 1,077 млн рублей. Новинка с Анджелиной Джоли в главной роли уступила аналогам ФЕРРАРИ (2 млн, стартовые сборы – 66,6 млн) и МАДАМ КЛИКО (1,6 млн, стартовые сборы – 17,4 млн), но превзошла проекты ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (851,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,2 млн), СПЕНСЕР (568,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,6 млн без учета превью) и ДЖЕКИ (221,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,1 млн). Примечательно, что две последних картины сняты тем же режиссером Пабло Ларраином.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ФЕРРАРИ
|2,030
|МАДАМ КЛИКО
|1,618
|МАРИЯ
|1,077
|ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я
|0,851
|СПЕНСЕР
|0,568
|ДЖЕКИ
|0,221
Фото: кадр из фильма ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3
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27.11.2024 Автор: Никита Никитин