Обзор новинок проката на уикенде 14–17 марта 2024 года

Среди новинок грядущего уикенда в первую очередь выделяется фантастическая трагикомедия ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ (EXP). В основе сценария фильма – остроумный и необычный концепт, а дополнительную вирусную популярность проекту может обеспечить Николас Кейдж в одном из самых ярких своих образов. Ориентирами в данном случае выступают релизы ВСЕ СТРАХИ БО (11,5 млн рублей на старте) и ИДИ КО МНЕ, ДЕТКА (5,2 млн на старте).

На мужскую аудиторию нацелен проект ПОЗЫВНОЙ «ПАССАЖИР» (AK). Военная драма, тематически связанная с событиями на Донбассе, может рассчитывать как минимум на повторение стартовых цифр СВИДЕТЕЛЯ (6,7 млн рублей).

Среди плюсов французской исторической картины ПЕРВАЯ ДУЭЛЬ (GF) – необычный сюжет, среди минусов – не самый популярный сеттинг. Впрочем, лента вполне может воспользоваться невысокой конкуренцией на уикенде. Референсами в данном случае выступают фильмы ОФИЦЕР И ШПИОН (7 млн рублей на старте) и ЭЙФЕЛЬ (5,6 млн на старте).

Также зрители смогут посмотреть драмы БАЛ СУМАСШЕДШИХ (PRD, с 15.03) и ИНГЕБОРГ БАХМАН: ПУТЕШЕСТВИЕ В ПУСТЫНЮ (ARTM), мультфильм ВАЛЕНТИНА (KNLG), хорроры ДЕМОНЫ ДОМА ГАРРЕТОВ (RWV) и ЗАКЛЯТЬЕ. ШЕСТОЕ ЧУВСТВО (WP), комедию НЕСПЯЩИЕ В СЕУЛЕ (KAP) и драмеди ФРАУ (PNR).

Фото: кадр из фильма ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ

12.03.2024 Автор: Максим Острый