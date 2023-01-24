Обзор новинок проката на уикенде 26 – 29 января 2023 года

Главной новинкой уикенда станет мультфильм ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС (VLG). У ленты множество преимуществ: литературная основа (произведения Терри Пратчетта), востребованность семейного жанра, сюжетная приманка в виде говорящего кота. Как следствие, релизу вполне по силам обойти показатели проектов ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (38,4 млн рублей на старте) и КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ (70,3 млн).

На взрослую аудиторию нацелен боевик КРУШЕНИЕ (CP). Это очередной экшн с Джерардом Батлером в главной роли, обладающий динамичным трейлером и узнаваемой концепцией. В качестве референсов в данном случае можно вспомнить проекты ПРОПАВШАЯ (20,3 млн) и ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ (22,2 млн).

Любителей хорроров на уикенде ждет ЗАГОВОР ДЬЯВОЛА (PRD). Лента, впрочем, постарается расширить свою аудиторию за счет фэнтези-антуража и сравнительно масштабного действия. Ее ориентиры – проекты ЗАКЛИНАНИЕ ДЖИННА (4,8 млн) и ВОРОНЬЯ ЛОЩИНА (5,4 млн).

Поклонникам серьезных драм стоит обратить внимание на картину ЛИЛИ И МОРЕ (AK). Лента совместного производства России, Франции, Бельгии и Исландии стала полнометражным режиссерским дебютом Динары Друкаровой. Актриса также исполнила в фильме главную роль.

Кроме того, зрители смогут посмотреть документальный проект ВЫСОЦКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ. «ОДЕССКАЯ ТЕТРАДЬ» (SBF), анимационный МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 152. ДРУЗЬЯМ МОРОЗЫ НЕ ПОМЕХА (MVK, с 28 января), драмеди НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА (SMKT), фильмы ужасов ТЕЛЕКИНЕЗ (CPF) и ТРОПА СМЕРТИ (KNLG) и перевыпуск драмы ГОЛГОФА (INK).

24.01.2023 Автор: Максим Острый