top banner

Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 26 – 29 января 2023 года

Коты, пираты и другие

Главной новинкой уикенда станет мультфильм ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ МОРИС (VLG). У ленты множество преимуществ: литературная основа (произведения Терри Пратчетта), востребованность семейного жанра, сюжетная приманка в виде говорящего кота. Как следствие, релизу вполне по силам обойти показатели проектов ПЕС-САМУРАЙ И ГОРОД КОШЕК (38,4 млн рублей на старте) и КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ (70,3 млн).

На взрослую аудиторию нацелен боевик КРУШЕНИЕ (CP). Это очередной экшн с Джерардом Батлером в главной роли, обладающий динамичным трейлером и узнаваемой концепцией. В качестве референсов в данном случае можно вспомнить проекты ПРОПАВШАЯ (20,3 млн) и ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ (22,2 млн).

Любителей хорроров на уикенде ждет ЗАГОВОР ДЬЯВОЛА (PRD). Лента, впрочем, постарается расширить свою аудиторию за счет фэнтези-антуража и сравнительно масштабного действия. Ее ориентиры – проекты ЗАКЛИНАНИЕ ДЖИННА (4,8 млн) и ВОРОНЬЯ ЛОЩИНА (5,4 млн).

Поклонникам серьезных драм стоит обратить внимание на картину ЛИЛИ И МОРЕ (AK). Лента совместного производства России, Франции, Бельгии и Исландии стала полнометражным режиссерским дебютом Динары Друкаровой. Актриса также исполнила в фильме главную роль.

Кроме того, зрители смогут посмотреть документальный проект ВЫСОЦКИЙ. НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ. «ОДЕССКАЯ ТЕТРАДЬ» (SBF), анимационный МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 152. ДРУЗЬЯМ МОРОЗЫ НЕ ПОМЕХА (MVK, с 28 января), драмеди НЕ ХОРОНИТЕ МЕНЯ БЕЗ ИВАНА (SMKT), фильмы ужасов ТЕЛЕКИНЕЗ (CPF) и ТРОПА СМЕРТИ (KNLG) и перевыпуск драмы ГОЛГОФА (INK).     

24.01.2023 Автор: Максим Острый

Самое читаемое

Роскомнадзор сформулировал критерии пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии в Интернете
Подробнее
45-й ММКФ начал прием заявок на участие
Подробнее
Конкурс сценарного мастерства «Метод» начал прием заявок
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Чебурашка» вновь на первой строчке
Подробнее
«Чебурашка» заработал 5 млрд рублей в российском прокате
Подробнее
Форум «Российский кинобизнес» изменил даты проведения
Подробнее
АПКиТ опубликовала лонг-лист своей премии по итогам 2022 и 2021 годов
Подробнее
Александр Жаров допустил возможность блокировки YouTube в России
Подробнее
Стали известны номинанты премии BAFTA
Подробнее
Официальная касса России: новые рекорды «Чебурашки»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России с 16 по 22 января
Подробнее
«Аватар: Путь воды» стал шестым самым кассовым фильмом в международном прокате
Подробнее
Берлинале не будет аккредитовывать компании и СМИ из России и Ирана
Подробнее
Количество ссылок с пиратским контентом в Рунете продолжает расти
Подробнее
Рост российского рынка онлайн-кинотеатров составит до 5% в 2022 году
Подробнее
База подписчиков Netflix увеличилась почти на 8 млн за четвертый квартал 2022 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 19–22 января 2023 года
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Фандорин. Азазель»
Подробнее
Касса четверга: хоррор «13 изгнаний дьявола» занимает четвертую строчку на старте
Подробнее
Предпродажи уикенда: «13 изгнаний дьявола» стартует на уровне «Проклятия монахинь»
Подробнее