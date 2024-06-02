Новинки июня в онлайн-кинотеатре Amediateka

Детективный триллер «Нераскрытое дело», третий сезон «Капкана» и многое другое

В числе июньских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре Amediateka – детективный триллер «Нераскрытое дело» о двух ведущих тру-крайм подкаста, которые берутся за расследование загадочного преступления из прошлого и сами оказываются на грани жизни и смерти.

Кроме того, зрителей стриминга ждут третий сезон триллера «Капкан», китайская дорама «Любовь между феей и дьяволом» и многое другое.

Со 2 июня:

«Алекс Лютый», 1-й и 2-й сезоны (детектив, реж. Леонид Белозорович)

Атмосферный исторический сериал о поисках жестоких нацистских преступников, основанный на реальных событиях. В первом сезоне группа советских служителей закона в 1975 году ведет охоту на предателя Александра Лехновского, который во время Великой Отечественной войны убивал мирных советских граждан, за что его прозвали Алексом Лютым. Оказывается, что уже 30 лет он скрывается под другим именем. Во втором сезоне пособник гитлеровцев, поволжский немец Герман Шульц, также скрывается от правосудия, и неожиданным образом знания Алекса Лютого могут помочь его разыскать.

С 3 июня:

«Нераскрытое дело» (детективный триллер, реж. Ханна Чизмен, Николь Дорси)

Двое ведущих тру-крайм подкаста – Фарид и Джо – берутся за расследование загадочного преступления из прошлого и сами оказываются на грани жизни и смерти. Страшное убийство семьи случилось в 1989 году, виновными посчитали группу сатанистов, но никого так и не наказали. Джо отправляется в город своего детства, чтобы подготовить к продаже дом матери, которая недавно покончила с собой. Родные стены встречают ее не очень гостеприимно: героине кажется, что здесь обитают призраки, которые хотят свести ее с ума. Есть ли в нашем мире место для чего-то потустороннего или всё это игра воображения? Джо с помощью Фарида придется открыть шокирующие тайны прошлого и найти настоящих преступников.

С 17 июня:

«Капкан», 3-й сезон (детектив, реж. Боркур Сигторссон, Бальтасар Кормакур, Оскар Тор Аксельссон и другие)

В третьем сезоне сериала «Капкан» неугомонный полицейский из Исландии Андри Олафссон продолжает попадать в новые приключения. С расследования поджога министра прошло два года. Теперь вместе со своей напарницей Хинрикой Кристьянсдоттир он расследует убийство члена религиозной секты. Оказывается, что с преступлением как-то связаны разборки двух банд байкеров за территорию и исчезновение женщины десять лет назад.

С 27 июня:

«Любовь между феей и дьяволом» (дорама, реж. Цао Сяо Тянь, Цзиньи Гун)

Китайская дорама в жанре фэнтези, которая рассказывает об отношениях между Повелителем демонов и цветочной феей Орхидеей. По случайному стечению обстоятельств главная героиня выпустила из заточения дьявольское существо, известное как Владыка Луны, и он пожелал отомстить ей за 30 тысяч лет своей каторги. Но душа феи оказалась столь чиста и невинна, что Повелитель демонов… влюбился в нее, нарушив все запреты. Их чувства не только невозможны, но и грозят ужасной войной между разными кланами, но сердцу ведь не прикажешь! Смогут ли смертельные враги стать возлюбленными и сохранить хрупкое равновесие между небесным миром и адскими пустошами?

Помимо этого, зрителей платформы ждут новые серии пятого сезона детектива «Соммердаль».

Фото: кадр из сериала «Нераскрытое дело»