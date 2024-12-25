Алексей Базанов назначен креативным продюсером онлайн-кинотеатра Premier

Он будет отвечать за создание комедийного контента

В команде онлайн-кинотеатра Premier пополнение – Алексей Базанов занял должность креативного продюсера платформы и будет отвечать за создание комедийного контента.

Имея обширный профессиональный бэкграунд в комедийной сфере, он нацелен вывести юмористические проекты стриминга на качественно новый уровень.

С 2020 года Базанов является креативным продюсером и сценаристом сериала «Патриот». До этого он также выступал креативным продюсером и актером сериала «Реальные пацаны». В числе других его работ – участие в комедиях НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛОВА!, НОВОГОДНИЙ ОЛ ИНКЛЮЗИВ и «ИП Пирогова».

Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено и о других назначениях в собственном производстве Premier – каждый из жанров (детектив, драма, триллеры и другие) приобретет свое ответственное лицо.

Фото: пресс-служба Premier