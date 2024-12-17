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Берлинале начал объявлять программу грядущего фестиваля

Автор: Илья Кувшинов

17 декабря 2024

Смотр пройдет с 13 по 23 февраля

Организаторы Берлинского кинофестиваля объявили первые проекты, которые будут показаны в рамках 75-го выпуска смотра.

Три мировых премьеры уже подтверждены в рамках секции Berlinale Special – триллер ОСТРОВА (Islands) с Сэмом Райли и Стейси Мартин, триллер ДУШЕНЬКА (Honey Bunch) от режиссеров НАДРУГАТЕЛЬСТВА Дасти Манчинелли и Мадлен Симс-Февер, а также джазовый байопик КЕЛЬН 1975 (Köln 75).

В секции «Панорама» были объявлены первые 12 картин. В числе участников – документальный фильм ПОЛ (Paul) Дени Коте, драма ДЕНЬ ПИТЕРА ХУДЖАРА Айры Сакса с Беном Уишоу и Ребеккой Холл, а также многое другое. Полный список доступен на официальном сайте.

Берлинский международный кинофестиваль пройдет с 13 по 23 февраля. Это будет первый смотр для нового художественного руководителя форума Триши Таттл.

Фото: кадр из фильма ДЕНЬ ПИТЕРА ХУДЖАРА

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