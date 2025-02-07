Инвестиции в британское кино и ТВ выросли до $7 млрд в 2024 году

62% всех затрат пришлось на премиальное телевидение

Британский институт кино опубликовал данные по расходам на кино и ТВ-проекты в Великобритании за 2024 год, и они превысили допандемийные показатели.

Сообщается, что инвестиции в британские проекты достигли 5,6 млрд фунтов стерлингов ($7 млрд, рост +31% год к году) – при этом, 62% всех затрат пришлось на премиальное телевидение (3,4 млрд). Сфера кино также показала серьезный рост – производственные расходы увеличились на 56% год к году до 2,1 млрд фунтов стерлингов.

Подобные изменения по сравнению 2023 годом связаны с тем, что на те цифры сильно повлияли голливудские забастовки гильдий, которые практически на полгода остановили производство – в том числе, и работу над несколькими крупнобюджетными копродукционными проектами.

За 2024 год в Великобритании были сняты 190 полнометражных картин и 180 премиальных ТВ-проектов. В их числе БРИДЖИТ ДЖОНС: БЕЗ УМА ОТ МАЛЬЧИШКИ, ДОСТАТЬ НОЖИ: ПРОСНИСЬ, МЕРТВЕЦ, фэнтези «Рыцарь Семи Королевств» и другие.

Фото: кадр из фильма ДОСТАТЬ НОЖИ: ПРОСНИСЬ, МЕРТВЕЦ