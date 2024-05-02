Мэрил Стрип получит почетную награду Каннского кинофестиваля

Статуэтка будет вручена на церемонии открытия смотра

Организаторы 77-го Каннского кинофестиваля назвали еще одного обладателя почетной «Золотой пальмовой ветви». Ее удостоится Мэрил Стрип, которая вернется на набережную Круазетт впервые с 1989 года – тогда актриса получила награду за лучшую женскую роль в фильме КРИК В ТЕМНОТЕ.

Планируется, что статуэтка будет вручена Стрип 14 мая на церемонии открытия смотра во Дворце фестивалей.

В разные годы почетной «Золотой пальмовой ветви» были удостоены Жанна Моро, Джейн Фонда, Катрин Денев, Форест Уитакер, Джоди Фостер и другие. Напомним, что награды за вклад в кинематограф в этом году также получат Джордж Лукас и анимационная студия Ghibli.

77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

Фото: кадр из фильма ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA