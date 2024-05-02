top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Мэрил Стрип получит почетную награду Каннского кинофестиваля

Мэрил Стрип получит почетную награду Каннского кинофестиваля

Автор: Илья Кувшинов

2 мая 2024

Статуэтка будет вручена на церемонии открытия смотра

Организаторы 77-го Каннского кинофестиваля назвали еще одного обладателя почетной «Золотой пальмовой ветви». Ее удостоится Мэрил Стрип, которая вернется на набережную Круазетт впервые с 1989 года – тогда актриса получила награду за лучшую женскую роль в фильме КРИК В ТЕМНОТЕ.

Планируется, что статуэтка будет вручена Стрип 14 мая на церемонии открытия смотра во Дворце фестивалей.

В разные годы почетной «Золотой пальмовой ветви» были удостоены Жанна Моро, Джейн Фонда, Катрин Денев, Форест Уитакер, Джоди Фостер и другие. Напомним, что награды за вклад в кинематограф в этом году также получат Джордж Лукас и анимационная студия Ghibli.

77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая. 

Фото: кадр из фильма ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
На Киностудии имени Горького прошла дебютная презентация выпускников Института кино НИУ ВШЭ
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Блиндаж» стартовал со второго места чарта
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Сто лет тому вперед» продолжает доминировать в прокате
Подробнее
Названы победители 46-го ММКФ
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 22–28 апреля 2024 года
Подробнее
Валерий Федорович и Евгений Никишов основали международную компанию Melting Pot Production
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о новинках мая
Подробнее
Касса четверга: «Сто лет тому вперед» продолжает лидировать
Подробнее
Минкультуры хочет увидеть больше семейных патриотических фильмов в кинотеатрах
Подробнее
В Москве прошла светская премьера фильма «Шпион на всю голову»
Подробнее
«Яндекс» отчитался о финансовых результатах по итогам первого квартала 2024 года
Подробнее
Okko рассказал о новинках мая
Подробнее
Генерального директора Paramount Global могут отстранить ради слияния со Skydance
Подробнее
«Летучий корабль» заработал миллиард в российском прокате
Подробнее
Суд приговорил к семи годам колонии экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 2–5 мая 2024 года
Подробнее
Международная касса: сборы «Кунг-фу панды 4» в мировом прокате превысили $500 млн
Подробнее
Американская касса: лидером уикенда стали «Претенденты» Луки Гуаданьино
Подробнее
Каннский кинофестиваль объявил состав жюри
Подробнее

Новости по теме

Каннский кинофестиваль объявил состав жюри
Подробнее
Каннский кинофестиваль добавил еще три фильма в основной конкурс
Подробнее
Студия Ghibli получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Подробнее
Объявлена программа 77-го Каннского кинофестиваля
Подробнее
Джордж Лукас получит почетную «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале
Подробнее