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Каннский рейтинг критиков возглавляет фильм Аки Каурисмяки «Опавшие листья»

Автор: Никита Никитин

25 мая 2023

Рецензенты Screen Daily оценили уже большую часть конкурсной программы

Близится к завершению 76-й Каннский кинофестиваль. По традиции Screen Daily публикует оценки дружественных изданию критиков ко всем фильмам основного конкурса. Среди представителей прессы есть один россиянин — Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

По состоянию на вечер среды критиками были отсмотрены 17 конкурсных фильмов из 21. Выше всех пресса на данный момент оценила новую работу Аки Каурисмяки ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ, которая набрала уверенные 3,2 балла. Следом идут картины МАЙ, ДЕКАБРЬ Тодда Хэйнса и АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ Жюстин Трие. У упомянутых лент по три набранных балла ровно. Ниже остальных были оценены новая работа Нанни Моретти СВЕТ БУДУЩЕГО и фильм ЧЕРНЫЕ МУХИ Жана-Стефана Совера. Эти проекты получили от рецензентов по 1,3 балла каждый. 

Победители каннского смотра этого года станут известны вечером 27 мая. 

Фото: кадр из фильма ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ.

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