top banner

Роберт Дауни-младший возвращается в Marvel

Автор: Илья Кувшинов

28 июля 2024

Актер сыграет Доктора Дума – главного антагониста грядущих «Мстителей»

В субботу, 27 июля, на Comic-Con в Сан-Диего прошла презентация Marvel.

Самым громким анонсом с панели стало возвращение Роберта Дауни-младшего в Кинематографическую вселенную – правда, на этот раз звезда ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА сыграет совершенно другую роль: он станет Доктором Думом в двух частях грядущих МСТИТЕЛЕЙ.

Персонаж Виктор фон Дума впервые появился в комиксах Marvel в 1962 году в качестве заклятого врага Фантастической четверки и, в особенности, ее основателя – Рида Ричардса. В прошлых киноадаптациях его роль исполняли Джулиан МакМэхон и Тоби Кеббелл.

Помимо этого, стало известно, что режиссерами обеих картин выступят Джо и Энтони Руссо.   

Проекты также получили официальные названия – МСТИТЕЛИ: СУДНЫЙ ДЕНЬ (Avengers: Doomsday) и МСТИТЕЛИ: СЕКРЕТНЫЕ ВОЙНЫ (Avengers: Secret Wars). Их релиз запланирован на май 2026 и 2027 годов соответственно. 

Фото: соцсети Marvel Studios 

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Дэдпул и Росомаха» идет на ожидаемый кассовый рекорд
Подробнее
Фонд кино поддержит 28 проектов компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства
Подробнее
Четыре российских сериала выйдут на стримингах в Японии
Подробнее
Кинофестиваль «Окно в Европу» представил конкурсную программу и жюри
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Собиратель душ» идет на рекорд
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 июля 2024 года
Подробнее
Касса России: лучшей официальной новинкой стала комедия «Водитель-олигарх»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Собиратель душ» претендует на лучший старт года среди зарубежных релизов
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Водитель-олигарх» уверенно возглавил прокат
Подробнее
Объявлена программа 81-го Венецианского кинофестиваля
Подробнее
«Дэдпул и Росомаха» идет на второй лучший летний старт в рамках превью
Подробнее
Официальная касса России: как кино назовете, так оно и соберет
Подробнее
Госдума приняла законопроект о запрете пропаганды наркотиков
Подробнее
Организаторы Олимпиады отказались от идеи легальных трансляций на Россию онлайн
Подробнее
Фонд кино назвал участников четвертой волны программы «Автор»
Подробнее
«Головоломка 2» стала самым кассовым анимационным фильмом в истории
Подробнее
Фестиваль в Торонто начал объявлять программу
Подробнее
Международная касса: «Головоломка 2» стала вторым самым кассовым мультфильмом в истории
Подробнее
Apple планирует сокращать расходы на оригинальный контент
Подробнее
Гости с корабля: итоги российского онлайн-проката в июне и первом полугодии 2024 года
Подробнее

Новости по теме

«Дэдпул и Росомаха» идет на второй лучший летний старт в рамках превью
Подробнее
Глава Marvel Studios Кевин Файги получит звезду на голливудской Аллее славы
Подробнее
Братья Руссо могут снять новых «Мстителей»
Подробнее
Новые «Мстители» вновь лишились сценариста
Подробнее
Американские аналитики снизили прогнозы для «Дэдпула и Росомахи»
Подробнее