Роберт Дауни-младший возвращается в Marvel

Актер сыграет Доктора Дума – главного антагониста грядущих «Мстителей»

В субботу, 27 июля, на Comic-Con в Сан-Диего прошла презентация Marvel.

Самым громким анонсом с панели стало возвращение Роберта Дауни-младшего в Кинематографическую вселенную – правда, на этот раз звезда ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА сыграет совершенно другую роль: он станет Доктором Думом в двух частях грядущих МСТИТЕЛЕЙ.

Персонаж Виктор фон Дума впервые появился в комиксах Marvel в 1962 году в качестве заклятого врага Фантастической четверки и, в особенности, ее основателя – Рида Ричардса. В прошлых киноадаптациях его роль исполняли Джулиан МакМэхон и Тоби Кеббелл.

Помимо этого, стало известно, что режиссерами обеих картин выступят Джо и Энтони Руссо.

Проекты также получили официальные названия – МСТИТЕЛИ: СУДНЫЙ ДЕНЬ (Avengers: Doomsday) и МСТИТЕЛИ: СЕКРЕТНЫЕ ВОЙНЫ (Avengers: Secret Wars). Их релиз запланирован на май 2026 и 2027 годов соответственно.

Фото: соцсети Marvel Studios