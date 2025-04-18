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Фонд кино продлил прием заявок на поддержку оснащения кинозалов в новых регионах

Автор: БК

18 апреля 2025

Теперь подать заявку можно до 30 апреля

Фонд кино продлил прием заявок на отбор организаций кинопоказа, претендующих на получение средств для оснащения кинозалов современным цифровым кинотеатральным оборудованием в новых регионах России, до 30 апреля.

Уточняется, что речь идет о населенных пунктах, входящих в состав Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с численностью населения до 500 тысяч человек.

Комплекты заявочной документации представляются в Фонд кино в электронном виде на онлайн-площадке.

Фото: Фонд кино

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