Фонд кино начал прием заявок на создание и переоборудование кинозалов в малых городах

Предполагается возмещение расходов в размере до 3 млн рублей на один кинозал

4 апреля Фонд кино открыл прием заявок на отбор организаций кинопоказа, которые претендуют на субсидию в целях создания (переоборудования) кинозалов в малых населенных пунктах с численностью населения до 50 тысяч человек.

Программа предполагает выделение средств на безвозвратной основе на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов в размере до 3 млн рублей на один кинозал. Основными статьями расходов за счет средств Фонда кино могут быть приобретение мультимедийного и звукового оборудования, киноэкрана, кресел, кассового оборудования, а также монтаж и доставка данного оборудования.

Основными условиями предоставления средств являются:

– Окончание переоборудования и начало мультимедиа кинопоказа Заявителем не позднее 25 декабря 2025 года;

– C момента начала кинопоказа регистрация и в установленном порядке передача сведений в ЕАИС;

– C момента начала кинопоказа регистрация на портале «Кинотека» и осуществление публичной демонстрации фильмов и иного аудиовизуального контента в том числе из портала «Кинотека»;

– Пятилетнее соблюдение доли показа национальных фильмов в объеме не менее 50 % киносеансов в календарное полугодие от общего числа сеансов за указанный период;

– Осуществление регулярного кинопоказа в кинозале в объеме не менее 50 дней в календарное полугодие.

Заявки принимаются до 23:59:59 (мск) 11 мая включительно в электронном виде на онлайн-площадке. Более подробная информация доступна на официальном сайте Фонда.

Фото: Фонд кино