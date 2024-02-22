Пять онлайн-кинотеатров вошли в рейтинг самых дорогих компаний Рунета от Forbes

Лидером оказался Wink с оценкой в $1 млрд

Forbes представил рейтинг «30 самых дорогих компаний Рунета» 2024 года, куда смогли попасть сразу пять отечественных онлайн-кинотеатров. Их совокупная оценка составила $2,83 млрд, что на 83% превышает результат прошлого года.

Самой дорогой платформой стал дебютант рейтинга – видеосервис Wink, который развивают совместно «Ростелеком» и Национальная Медиа Группа. Онлайн-кинотеатр занял 13-е место с оценкой в $1 млрд. Отмечается, что именно включение Wink в список дало основной прирост сегменту.

Следующие участники рейтинга распределились следующим образом: KION (17-е место, $0,68 млрд), «Иви» (26-е место, $0,45 млрд), Start (27-е место, $0,42 млрд) и Okko ($0,28 млрд).

Самой дорогой компанией Рунета был признан «Яндекс» – его стоимость оценивается в $12,5 млрд. Стоит отметить, что онлайн-кинотеатр «Кинопоиск», входящий в экосистему «Яндекса», не оценивался изданием отдельно.

Фото: Freepik