Кинофестиваль «Герой» подвел итоги и объявил победителей

Лучшей игровой лентой стал «Урок рисования» Чжунхуа Чжана

24 мая в Красноярском крае состоялась торжественная церемония закрытия III Международного фестиваля фильмов для детей и юношества «Герой».

Обладателем награды за лучший игровой полнометражный фильм для детей и юношества стала китайская лента УРОК РИСОВАНИЯ Чжунхуа Чжана, а лучшим полнометражным мультфильмом – российский КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ Романа Артемьева.

Приз зрительских симпатий и Гран-при достались иранской картине МЕЖДУ СКАЛАМИ Мохтара Абдоллахи.

Полный список лауреатов

• Лучший игровой полнометражный фильм для детей и юношества – УРОК РИСОВАНИЯ (реж. Чжунхуа Чжан)

• Лучший игровой короткометражный фильм для детей и юношества – «Между слов» (реж. Фарид Исмаил)

• Лучший полнометражный анимационный фильм для детей и юношества – КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (реж. Роман Артемьев)

• Лучший короткометражный анимационный фильм для детей и юношества – «Прощайте, люди» (реж. Анна Климанова)

• Лучший документальный фильм для детей и юношества – ДАЙТЕ МНЕ ПОБЕДИТЬ (реж. Светлана Музыченко, Мария Финкельштейн)

• Приз зрительских симпатий – МЕЖДУ СКАЛАМИ (реж. Мохтар Абдоллахи)

• Гран-при – МЕЖДУ СКАЛАМИ (реж. Мохтар Абдоллахи)

• Специальная детская номинация «Кто твой Герой?» – «Перелом» (реж. Спартак Сорокин)

• Специальный диплом президента кинофестиваля «Герою, победившему непреодолимое» – Джонатан Бартоломе («Между слов», реж. Фарид Исмаил)

• Специальный диплом председателя жюри за тонкое художественное решение вопросов коммуникации с помощью искусства – «Ой, то не вечер…» (реж. Юлиана Гримута)

• Специальный диплом жюри за лучшую актерскую игру – Андее Яхьяпор (МЕЖДУ СКАЛАМИ, реж. Мохтар Абдоллахи)

• Специальный диплом жюри за воплощение надежды на экране – «Дуй» (реж. Лоренцо Федон)

• Специальный диплом жюри за лучший сценарий – «1996» (реж. Рамон Маскарос)

• Специальный диплом жюри за лучшую графику – «Облако» (реж. Мостафа Диего Алонсо Санчес де ла Баркера Эстрада, Кристиан Арредондо Нарваес)

• Специальный диплом жюри за творческий подвиг в анимации – «Носки для звезды» (реж. Ольга Титова)

• Специальный диплом жюри за особенное художественное воплощение – «Белый-белый день» (реж. Василий Чирков)

• Специальный диплом жюри за позитивный пример активного долголетия – Ке Пармасивама («90 лет молодости», реж. Атитья Канагараджан)

• Специальный диплом жюри за профессиональное воплощение образа истинного героя – «Медик» (реж. Алижан Насиров)

• Специальный диплом от Союза кинематографистов Республики Беларусь – «Огни большой деревни. Юрий Макеев. Петровский деревенский театр» (реж. Ярослав Лебедев)

• Специальный диплом жюри за раскрытие образа современного героя в детской номинации «Кто твой Герой?» – «Герой» (реж. Амира Рязяпова)

• Специальный диплом жюри за оригинальное художественное решение в детской номинации «Кто твой Герой?» – «Голова в облаках» (реж. Елизавета Чурекова)

• Специальный диплом жюри за лучшую операторскую работу в детской номинации «Кто твой Герой?» – «Омут» (реж. Егор Иванкин)

Фото: Владислав Бордушко / «Енисей кино»