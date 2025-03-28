Госдума может принять закон об ограничении деструктивного контента в интернете

Детали законопроекта пока неизвестны

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила на пресс-конференции в ТАСС, что уже совсем скоро может быть принят закон об ограничении деструктивного контента в интернете.

«Сейчас в Думе разрабатывается два законопроекта. К сожалению, до сих пор они еще не приняты. Это и закон о видеоиграх, и закон об ограничениях в интернете. Но пока еще они не обрели форму законченного юридического документа. Я думаю, что к концу весенней сессии мы вот эти законы примем», – сказала она.

Детали законопроекта пока неизвестны. Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявляла, что депутаты, представители министерств и эксперты считают важным закрепить на законодательном уровне понятие «деструктивный контент».

Фото: официальный сайт Государственной Думы