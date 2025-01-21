Звезда «Рейда» запустила свою производственную компанию

Два полнометражных проекта будут представлены на кинорынке EFM в Берлине

Индонезийский актер Ико Увайс (РЕЙД, НЕУДЕРЖИМЫЕ 4) запустил собственную компанию Uwais Pictures, которая сосредоточится на создании боевиков. По информации Deadline, ее дебютные картины будут представлены в рамках грядущего кинорынка EFM.

Экшн-триллер TIMUR, рассказывающий о реальном кризисе с заложниками в Мапендуме в 1996 году, стал режиссерским дебютом Увайса. Он также исполнил там главную роль. Боевик IKATAN DARAH, в свою очередь, повествует о бывшей спортсменке, занимавшейся боевыми искусствами, которая вынуждена противостоять сети ростовщиков ради спасения погрязшего в долгах брата.

«Мы создаем новый стиль боевиков для зрителей по всему миру», – заявил Увайс. Отмечается, что оба проекта уже завершены и будут показаны на кинорынке целиком.

EFM пройдет в Берлине с 13 по 19 февраля.

Фото: кадр из фильма TIMUR