top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • ИРИ открыл прием заявок на участие в Национальной премии интернет-контента

ИРИ открыл прием заявок на участие в Национальной премии интернет-контента

Автор: БК

16 декабря 2024

Торжественная церемония состоится летом 2025 года

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») объявил начале приема заявок на участие в Национальной премии интернет-контента.

На соискание премии принимаются проекты на русском или официальных языках народов России, вышедшие в интернете в период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Подать заявку можно до 31 января.

У премии ИРИ – 15 основных номинаций. Среди них – «игровой сериал до 30 минут», «игровой сериал более 30 минут», «non-scripted проект», «документальный проект» и многие другие.

Торжественная церемония награждения IV Национальной премии интернет-контента состоится летом 2025 года. Более подробная информация доступна на официальном сайте премии.

Фото: ИРИ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Централ Партнершип» представил проекты на 2024–2029 годы
Подробнее
Касса России: «Приключения Паддингтона 3» сохранили лидерство
Подробнее
Минкультуры объявило победителей питчингов
Подробнее
Российские онлайн-кинотеатры прокомментировали закон о получении прокатных удостоверений
Подробнее
В Москве стартовал Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес»
Подробнее
«Последний ронин» продан сразу на несколько международных территорий
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 декабря 2024 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: новая «Баба Яга» превзошла деревенские и новогодние приключения Манюни
Подробнее
Онлайн-кинотеатры могут обязать получать прокатные удостоверения
Подробнее
Эдуард Суворов снят с должности гендиректора «Ленфильма»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 12–15 декабря 2024 года
Подробнее
Предварительная касса четверга: в лидеры вырвалась «Баба Яга спасает Новый год»
Подробнее
Фестиваль «Хомякон» представил программу
Подробнее
ИРИ запустил конкурс сценариев художественных сериалов
Подробнее
Фильм «Руки вверх!» вернулся на российские онлайн-платформы
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12–15 декабря
Подробнее
В Москве состоялась премьера семейного фильма «Домовенок Кузя»
Подробнее
Сергей Жуков обратился в Следственный комитет из-за блокировки «Руки Вверх!» на стримингах
Подробнее
В Москве прошла премьера мультфильма «Три кота. Зимние каникулы»
Подробнее
Малая форма: состояние короткометражного кино в России
Подробнее

Новости по теме

ИРИ запустил конкурс сценариев художественных сериалов
Подробнее
В шорт-лист номинантов «Премии Рунета 2024» вошло 26 проектов, созданных при участии ИРИ
Подробнее
Российский веб-мюзикл «Громко и нежно» признан лучшим документальным сериалом на Minnesota Webfest
Подробнее
ИРИ назвал даты проведения конкурса по созданию национального контента
Подробнее
ИРИ открыл прием заявок на конкурс дебютов
Подробнее