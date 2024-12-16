ИРИ открыл прием заявок на участие в Национальной премии интернет-контента
Автор: БК
16 декабря 2024
Торжественная церемония состоится летом 2025 года
Институт развития интернета (АНО «ИРИ») объявил начале приема заявок на участие в Национальной премии интернет-контента.
На соискание премии принимаются проекты на русском или официальных языках народов России, вышедшие в интернете в период с 1 января по 31 декабря 2024 года. Подать заявку можно до 31 января.
У премии ИРИ – 15 основных номинаций. Среди них – «игровой сериал до 30 минут», «игровой сериал более 30 минут», «non-scripted проект», «документальный проект» и многие другие.
Торжественная церемония награждения IV Национальной премии интернет-контента состоится летом 2025 года. Более подробная информация доступна на официальном сайте премии.
Фото: ИРИ
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