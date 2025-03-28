Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках апреля

«Мелочи жизни», «Война и музыка» и турецкие проекты

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Иви» в апреле – сразу три турецких сериала: «Столетнее чудо», «Если король проиграет» и «Беззащитные».

Кроме того, зрителей стриминга ждут военная драма ВОЙНА И МУЗЫКА, МЕЛОЧИ ЖИЗНИ с Киллианом Мерфи, второй сезон исторического детектива «Формула преступления» и многое другое.

С 29 марта:

ЛОТЕРЕЯ (комедия, реж. Софья Карпунина)

Подкаблучник Сергей мечтает о свободе от деспотичной жены. Суровый Алексей развелся с супругой, потому что она его ослушалась, но надеется вернуть ее. Сергей и Алексей не ладят, но вынуждены вместе бороться за миллиард рублей.

С 31 марта:

ЗЛОЙ ГОРОД (исторический экшн, реж. Константин Буслов)

XIII век. Жители небольшого города Козельск противостоят жестокому натиску монгольского войска. Несмотря на неравные силы, храбрые защитники даже не собираются сдаваться.

«Переговорщица» (триллер, реж. Хуан Хосе Кардона, Давид Лече Руис)

Эухения Веласко – самая лучшая переговорщица в Латинской Америки, на счету которой много рискованных дел. Но судьба играет с ней злую шутку, когда группа преступников, возглавляемая ее отцом, захватывает одну из влиятельных башен мексиканского консорциума.

С 3 апреля:

ВОЙНА И МУЗЫКА (военная драма, реж. Сарик Андреасян)

Война ворвалась в мирную жизнь троих друзей внезапно, навсегда изменив их судьбы. Каждый ушел на фронт, оставив дома самое ценное, чтобы за это сражаться. Выжить в огненном аду сражений с фашизмом им помогает музыка. Захватив с собой инструменты, молодые люди играют — не только чтобы поддержать моральный дух однополчан, но и чтобы сочинить столь желанный всеми лейтмотив Победы.

«За неделю до моей смерти» (мелодрама, реж. Ким Хе-ен, Чхве Ха-на)

На пороге Чон Хи-ван — одинокой девушки без воли к жизни — однажды появляется ее школьный друг и первая любовь, который погиб шесть лет назад. Парень стал ангелом смерти, и он сообщает Хи-ван, что ей осталось жить одну неделю.

С 4 апреля:

«Ронин» (детектив, реж. Сергей Горбачев)

Иван Доронин — один из лучших бойцов спецназа СОБР. Мужчина получает серьезное ранение, из-за которого его отправляют в отпуск. В это же время Ивану сообщают о смерти бывшей жены. Он едет в родную деревню Медвежье, чтобы забрать ребенка, но узнает, что у его супруги есть еще один сын от другого мужчины. Оформляя опекунство, он временно подменяет заболевшего отчима-почтальона, а его навыки помогают справляться с местными проблемами. Ивану предстоит стать отцом для обоих детей, защитить деревню и бороться за любовь.

С 7 апреля:

«Формула преступления», 2-й сезон (исторический детектив, реж. Сергей Виноградов)

Прошел год с момента, как вернувшаяся из Сорбонны Анастасия Ардашникова успешно занимается частным сыском в Санкт-Петербурге, но официального приглашения на службу полицейские власти ей так и не делают. Зато слава о девушке-сыщике уже далеко перешагнула столичный рубеж. Напарник Анастасии, молодой пристав Тарас Петрович Смолокуров, наконец решается сделать ей предложение и встречает взаимность. Но перед влюбленными возникает неожиданное препятствие, преодолеть которое будет очень непросто.

С 10 апреля:

МЕЛОЧИ ЖИЗНИ (драма, реж. Тим Милантс)

Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему приходится столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу.

Скоро:

«Столетнее чудо» (драма, реж. Хилал Сарал, Себнем Услу)

Али Тахир родился в городе Салоники в 1893 году. В 1921 году, когда он пал жертвой в войне за независимость Турции, с ним произошло настоящее чудо: Али Тахир открыл глаза в тот момент, когда его должны были похоронить. С тех пор он продолжает жить и не стареет уже сто лет. За свой долгий жизненный путь он многое повидал, и однажды, устав от бессмертия и одиночества, решает закончить жизнь. Все неожиданно меняется, когда Али Тахир встречает начинающую писательницу Харику, которая ищет хорошую историю.

«Если король проиграет» (драма, реж. Дурул Тайлан, Ямур Тайлан, Кем Толуай)

С детства обстоятельства складывались так, что Кенан рос умным, но флегматичным и надменным человеком. Он привык быть королем и победителем во всем и всегда получать то, что желает. Но однажды Кенан знакомится с женщиной и вопреки своему образу жизни влюбляется в нее. Эти незнакомые ранее чувства оказываются для него весьма болезненными. К тому же, у Кенана есть жена — Хандан, но он никак не может побороться свои чувства к Фади, которую встретил недавно. Чтобы выбраться из сложившейся ситуации, он обращается за помощью к психотерапевту. На сеансах и всплывают глубинные проблемы его подсознания и страхи, которые и стали причиной сложного характера и надменного поведения.

«Беззащитные» (драма, реж. Джем Карджи)

Дети, потерявшие родителей в трагической катастрофе, оказались одни, никому не нужные и забытые. Старшие берут на себя ответственность за младших, пытаясь выжить на жестоких улицах большого города. Теперь им предстоит научиться бороться за каждую возможность, чтобы выжить. Врагами беззащитных детей станут не только преступные группировки Стамбула, но и власти, которые стремятся разделить их. Однако, столкнувшись с утратой, дети осознали, что самое важное — это не позволить никому разрушить их семью.

Фото: кадр из фильма МЕЛОЧИ ЖИЗНИ