Фестиваль «Короче» открыл прием заявок
Автор: Илья Кувшинов
12 марта 2025
Принять участие можно до 15 июня
XIII фестиваль «Короче», который пройдет с 19 по 24 августа в Калининграде, открыл прием работ на участие в двух конкурсных программах – секции короткометражных фильмов и полнометражных дебютных картин.
Подать заявку можно до 15 июня.
К рассмотрению принимаются проекты, снятые в 2024-2025 годах, которые не участвовали в других фестивалях, не выходили в прокат и не были размещены в сети и в онлайн-кинотеатрах.
Более детальная информация доступна на официальном сайте смотра.
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