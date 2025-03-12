top banner

Фестиваль «Короче» открыл прием заявок

Автор: Илья Кувшинов

12 марта 2025

Принять участие можно до 15 июня

XIII фестиваль «Короче», который пройдет с 19 по 24 августа в Калининграде, открыл прием работ на участие в двух конкурсных программах – секции короткометражных фильмов и полнометражных дебютных картин.

Подать заявку можно до 15 июня.

К рассмотрению принимаются проекты, снятые в 2024-2025 годах, которые не участвовали в других фестивалях, не выходили в прокат и не были размещены в сети и в онлайн-кинотеатрах.

Более детальная информация доступна на официальном сайте смотра.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предпродажи уикенда: «Царевна-лягушка» опережает сказку «Баба Яга спасает Новый год»
Подробнее
Новинки марта в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Вечная гонка: итоги года для дистрибьюторов
Подробнее
В Ханты-Мансийске открылся кинофестиваль «Дух огня»
Подробнее
Мария Ушакова покидает должность главы дирекции телекино канала «Россия»
Подробнее
На «Духе огня» начался конкурс российских дебютов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 3–9 марта 2025 года
Подробнее
В Ханты-Мансийске объявили победителей XXIII Международного фестиваля кинодебютов «Дух огня»
Подробнее
Касса России: «Царевна-лягушка» взлетела на вершину
Подробнее
Касса четверга: «Царевна-лягушка» взяла серебро
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Царевна-лягушка» стала лидером проката
Подробнее
В рамках фестиваля «Дух огня» прошла секция «Фильм-в-работе»
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 6-9 марта
Подробнее
Продюсер «Гарри Поттера» может заняться бондианой
Подробнее
Смотрение Rutube на Smart TV выросло в пять раз
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Пророк» лидирует четвертую неделю подряд
Подробнее
Екатерина Кулагина стала генеральным директором Продюсерского центра Киностудии им. М.Горького
Подробнее
Стала известна программа Дней документального кино Красноярского края в Москве
Подробнее
Фильм «Наша Russia. 8 Марта» посмотрело 8,26 млн человек в эфире ТНТ
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Start объявил о начале ребрендинга
Подробнее