Фестиваль «Короче» открыл прием заявок

Принять участие можно до 15 июня

XIII фестиваль «Короче», который пройдет с 19 по 24 августа в Калининграде, открыл прием работ на участие в двух конкурсных программах – секции короткометражных фильмов и полнометражных дебютных картин.

Подать заявку можно до 15 июня.

К рассмотрению принимаются проекты, снятые в 2024-2025 годах, которые не участвовали в других фестивалях, не выходили в прокат и не были размещены в сети и в онлайн-кинотеатрах.

Более детальная информация доступна на официальном сайте смотра.