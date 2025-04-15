Стал известен шорт-лист и состав экспертной комиссии питчинга дебютантов в рамках ММКФ

Экспертам представят восемь полнометражных и восемь сериальных проектов

Организаторы ХVII Московского питчинга дебютантов, который пройдет в рамках грядущего ММКФ 17 апреля в 9-м зале кинотеатра «КАРО 11 Октябрь», представили участников грядущего мероприятия.

Экспертному жюри в главе с программным директором ММКФ Иваном Кудрявцевым предстоит оценить восемь полнометражных и восемь сериальных проектов.

Определить победителей ему помогут директор по маркетингу студии Yellow, Black and White Александр Ильин, генеральный директор АНО «Автор» Алеся Волкова, генеральный директор «Москино» Георгий Прокопов, генеральный директор Государственного фонда кинофильмов РФ Денис Аксенов, сценарист Екатерина Тирдатова, директор по развитию международного бизнеса киностудии «Союзмультфильм» Катерина Пшеницына, продюсер Максим Королев, руководитель международного отдела «Централ Партнершип» Николай Златопольский, генеральный директор киностудии «ВГИК-Дебют» Федор Попов и генеральный директор «Роскино» Эльза Антонова.

Полнометражное игровое кино

• АЙДОЛ, автор сценария Мария Дубышевская (Москва);

• БЕЛГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ, автор сценария Игорь Пахтеев, режиссер Мария Савина, продюсер Елена Дмитриенко (Белгород);

• ЛЮБОВЬ, КРИПТА, БУХАНКА, автор сценария Артем Терехов, режиссер Вячеслав Поличенко, продюсер Екатерина Борисова (Санкт-Петербург);

• НИКУЛИН. КЛОУН, авторы сценария Юлия Тернавская, Юлия Горбачевская (Москва);

• НИНА СОКОЛОВА. ПЕРВАЯ В МИРЕ ЖЕНЩИНА-ТЯЖЕЛЫЙ ВОДОЛАЗ, авторы сценария Людмила Ханзина, Оксана Петренко (Москва);

• ПОЛЕ ЗРЕНИЯ, авторы сценария Василий Ковбасюк, Иван Заболотский, Алена Аполонова, режиссер Василий Ковбасюк, продюсеры Иван Заболотский, Екатерина Ивантеева (Новосибирск);

• САМАЯ СИЛЬНАЯ ДЕВОЧКА В МИРЕ, автор сценария и режиссер Сара Тарекегн, продюсеры Лидия Митюкевич, Кристина Шарова (Москва);

• СТИХИЯ, автор сценария и режиссер Мария Кошина (Москва).

Сериалы

• «Аделина», автор сценария Алина Нигматуллина (Москва);

• «Белый дым», авторы сценария Григорий Иванец, Александр Алафьев, режиссер Григорий Иванец (Москва);

• «Диспетчер», автор сценария Светлана Райская (Одинцово);

• «Клуб анонимных бывших», авторы сценария Нина Пиходчук, Наталья Комарова, режиссер Нина Пиходчук, продюсеры Надежда Емельянова, Ксения • Пчелинцева, Нина Пиходчук (Москва);

• «Куда мы опять попали?», автор сценария и режиссер Олег Богатырев (Москва);

• «Призрак на проводе», автор сценария Ярослав Романов, режиссер Алексей Лонгин (Москва);

• «Транссиб», автор сценария Мария Лапшина (Москва);

• «Туно», авторы сценария Вероника Горбушина, Мария Барсукова, режиссер Вероника Горбушина (Москва).

При отсутствии аккредитации ММКФ питчинг можно посетить по предварительной регистрации.