Фестиваль «Новое движение» представил жюри и внеконкурсные программы

Жюри возглавит режиссер Иван И. Твердовский

Стал известен состав жюри основного конкурса первого фестиваля молодого кино «Новое движение», который пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня.

Председателем станет режиссер Иван И. Твердовский. Вместе с ним победителей выберут актер Никита Волков, оператор Юрий Коробейников, актриса Елена Николаева и продюсер Наталья Мокрицкая.

Жюри предстоит определить лучших в следующих номинациях: «Главный приз», «Приз за лучшую режиссуру», «Приз за лучшую мужскую роль», «Приз за лучшую женскую роль» и «Приз за лучшее визуальное решение». Организационный комитет и дирекция, в свою очередь, вручат приз «Лучшему молодому продюсеру в России».

Кроме того, в рамках внеконкурсных программ смотра будут показаны самые интересные дебютные фильмы последних полутора лет, лучшие короткометражные работы с фестивалей «Короче», «Амурская осень», «ВГИК-фест» и многое другое.

Внеконкурсная программа

«Новое Движение. Короткий метр»

• «Ярче», реж. Павел Королько

• «Лелера», реж. Николай Коваленко

• «Шоссе энтузиастов», реж. Фёдор Кравчук

• «А1733», реж. Дима Теплов

• «Ветивер», реж. Сергей Малкин

• «Три свидания одной девушки», реж. Евгений Антипов

• «Друг. Эпизод 7», реж. Михаил Мещеряков

• «На живое», реж. Гау Хар

• «Дуэт», реж. Арина Овчинникова

• «Свобода есть», реж. Полина Капантина

• «Конец света, моя любовь», реж. Алина Сорокина

• «Девять сантиметров», реж. Кирилл Логинов

• «Папа», реж. Виталий Уйманов

• «Моя первая по счёту смерть», реж. Антон Хвалей

• «Дом, в котором мы жили», реж. Андрей Кречетов

• «Дом на колёсах», реж. Клим Тукаев

• «БИГ», реж. Ольга Дымская

• «Королевская ночь», реж. Дина Губайдуллина, Дмитрий Симонов

«Новое Движение. Панорама»

• АКВАРИУМ, реж. Илья Шагалов

• ОТЦЫ, реж. Юрий Мокиенко

• ГОД РОЖДЕНИЯ, реж. Михаил Местецкий

• СВЕТ, реж. Антон Коломеец

• НИША, реж. Антон Ермолин

• СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ, реж. Сергей Ильин

• КРЕЦУЛ, реж. Александра Лихачева

• КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ, реж. Светлана Самошина

• СКОРО КОНЧИТСЯ ЛЕТО, реж. Яна Скопина

«Новое Движение. Утреннее кино»

• ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ, реж. Константин Феоктистов

• ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО, реж. Роман Шаляпин

• ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, реж. Илья Учитель

• ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ!, реж. Антон Богданов

• ИВАН СЕМЕНОВ: БОЛЬШОЙ ПОХОД, реж. Антон Богданов

• Мультфильмы кинокомпании СНЕГА

– «Пингвины», реж. Анастасия Соколова

– «Самый страшный», реж. Павел Никифоров

– «Куда уходят папы», реж. Алина Хабарова

– «Кабанчик, который смотрел вдаль», реж. Дарья Столбецова

– «Голубые штаны», реж.Алексей Караев

– «Сколько весит облако», реж. Нина Бисярина

– «Бегомания», реж. Дарья Столбецова

– «Тише», реж. Максим Куликов

– «Про носуху», реж. Александра Слепчук

«Новое Движение. Кино под звездным небом»

• ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ, реж. Карен Шахназаров

• ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, реж. Александр Войтинский

• БЕРИ ДА ПОМНИ, реж. Байбулат Батуллин

• ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА. реж. Игорь Волошин