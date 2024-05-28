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Фестиваль «Новое движение» представил жюри и внеконкурсные программы

Автор: БК

28 мая 2024

Жюри возглавит режиссер Иван И. Твердовский

Стал известен состав жюри основного конкурса первого фестиваля молодого кино «Новое движение», который пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня.

Председателем станет режиссер Иван И. Твердовский. Вместе с ним победителей выберут актер Никита Волков, оператор Юрий Коробейников, актриса Елена Николаева и продюсер Наталья Мокрицкая.

Жюри предстоит определить лучших в следующих номинациях: «Главный приз», «Приз за лучшую режиссуру», «Приз за лучшую мужскую роль», «Приз за лучшую женскую роль» и «Приз за лучшее визуальное решение». Организационный комитет и дирекция, в свою очередь, вручат приз «Лучшему молодому продюсеру в России».

Кроме того, в рамках внеконкурсных программ смотра будут показаны самые интересные дебютные фильмы последних полутора лет, лучшие короткометражные работы с фестивалей «Короче», «Амурская осень», «ВГИК-фест» и многое другое.

Внеконкурсная программа

«Новое Движение. Короткий метр»
• «Ярче», реж. Павел Королько
• «Лелера», реж. Николай Коваленко
• «Шоссе энтузиастов», реж. Фёдор Кравчук
• «А1733», реж. Дима Теплов
• «Ветивер», реж. Сергей Малкин
• «Три свидания одной девушки», реж. Евгений Антипов
• «Друг. Эпизод 7», реж. Михаил Мещеряков
• «На живое», реж. Гау Хар
• «Дуэт», реж. Арина Овчинникова
• «Свобода есть», реж. Полина Капантина
• «Конец света, моя любовь», реж. Алина Сорокина
• «Девять сантиметров», реж. Кирилл Логинов
• «Папа», реж. Виталий Уйманов
• «Моя первая по счёту смерть», реж. Антон Хвалей
• «Дом, в котором мы жили», реж. Андрей Кречетов
• «Дом на колёсах», реж. Клим Тукаев
• «БИГ», реж. Ольга Дымская
• «Королевская ночь», реж. Дина Губайдуллина, Дмитрий Симонов

 «Новое Движение. Панорама»
• АКВАРИУМ, реж. Илья Шагалов
• ОТЦЫ, реж. Юрий Мокиенко
• ГОД РОЖДЕНИЯ, реж. Михаил Местецкий
• СВЕТ, реж. Антон Коломеец
• НИША, реж. Антон Ермолин
• СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ, реж. Сергей Ильин
• КРЕЦУЛ, реж. Александра Лихачева
• КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ, реж. Светлана Самошина
• СКОРО КОНЧИТСЯ ЛЕТО, реж. Яна Скопина

«Новое Движение. Утреннее кино»
• ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ, реж. Константин Феоктистов
• ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО, реж. Роман Шаляпин
• ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, реж. Илья Учитель
• ИВАН СЕМЕНОВ – ШКОЛЬНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ!, реж. Антон Богданов
• ИВАН СЕМЕНОВ: БОЛЬШОЙ ПОХОД, реж. Антон Богданов
• Мультфильмы кинокомпании СНЕГА
– «Пингвины», реж. Анастасия Соколова
– «Самый страшный», реж. Павел Никифоров
– «Куда уходят папы», реж. Алина Хабарова
– «Кабанчик, который смотрел вдаль», реж. Дарья Столбецова
– «Голубые штаны», реж.Алексей Караев
– «Сколько весит облако», реж. Нина Бисярина
– «Бегомания», реж. Дарья Столбецова
– «Тише», реж. Максим Куликов
– «Про носуху», реж. Александра Слепчук

«Новое Движение. Кино под звездным небом»
• ХИТРОВКА. ЗНАК ЧЕТЫРЕХ, реж. Карен Шахназаров
• ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, реж. Александр Войтинский
• БЕРИ ДА ПОМНИ, реж. Байбулат Батуллин
• ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА. реж. Игорь Волошин

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