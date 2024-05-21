Фестиваль молодого кино «Новое движение» объявил участников основного конкурса и деловую программу

Смотр пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня

Стала известна конкурсная программа первого фестиваля молодого кино «Новое движение», который пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня.

В нее вошли восемь полнометражных фильмов, снятых начинающими режиссерами.

– МОХ, реж. Никита Миклушов

– МУХАДРАКОН, реж. Татьяна Колганова

– ФАТАЛИТИ, реж. Даниил Колотов

– МЫ ЖИЛИ СЧАСТЛИВО, реж. Илья Леутин

– ДЕВКА-БАБА, реж. Аглая Набатникова

– ВЫ МЕНЯ ВИДЕЛИ?, реж. Екатерина Волкова

– ЛИССАБОН, реж. Светлана Филиппова

– ЭРА, реж. Вениамин Илясов

Также на «Новом движении» с 31 мая по 2 июня будет проходить обширная деловая программа. Так, например, в рамках круглого стола «Большое кино и сериалы: критерии отбора молодых талантов» представители индустрии обсудят, как работать с начинающими кинематографистами. В мероприятии примут участие режиссер и продюсер Александр Андрющенко, продюсер Георгий Шабанов, директор по контенту «Иви» Иван Гринин, главный продюсер платформы СМОТРИМ Лили Шерозия, продюсер Иван Болотников и руководитель лаборатории «Ленфильм Дебют» Александра Васнецова.

Дискуссия «Еще больше возможностей: фестивали, кинокритики, студии и независимые продюсеры в поиске начинающих кинематографистов», в свою очередь, коснется изменений на рынке в последние годы. В качестве спикеров на ней выступят программный директор ММКФ и журналист Иван Кудрявцев, продюсеры Юлия Мишкинене, Елена Гликман, Максим Добромыслов, программный директор фестиваля VOICES Сергей Дешин, сценарист Андрей Золотарев и кинокритик Ярослав Забалуев.

Во встрече «Как выстроить успешную карьеру режиссера и продюсера?» примут участие режиссеры Юрий Хмельницкий и Иван Твердовский, а также продюсеры Наталья Мокрицкая и Галина Стрижевская.

Кроме того, 2 июня представители Новгородской области продемонстрируют возможности региона для кинопроизводства и расскажут о работе кинокомиссии.

Фото: кадр из фильма МУХАДРАКОН