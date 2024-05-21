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Фестиваль молодого кино «Новое движение» объявил участников основного конкурса и деловую программу

Автор: БК

21 мая 2024

Смотр пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня

Стала известна конкурсная программа первого фестиваля молодого кино «Новое движение», который пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня.

В нее вошли восемь полнометражных фильмов, снятых начинающими режиссерами.

– МОХ, реж. Никита Миклушов
МУХАДРАКОН, реж. Татьяна Колганова
ФАТАЛИТИ, реж. Даниил Колотов
МЫ ЖИЛИ СЧАСТЛИВО, реж. Илья Леутин
ДЕВКА-БАБА, реж. Аглая Набатникова
ВЫ МЕНЯ ВИДЕЛИ?, реж. Екатерина Волкова
ЛИССАБОН, реж. Светлана Филиппова
ЭРА, реж. Вениамин Илясов

Также на «Новом движении» с 31 мая по 2 июня будет проходить обширная деловая программа. Так, например, в рамках круглого стола «Большое кино и сериалы: критерии отбора молодых талантов» представители индустрии обсудят, как работать с начинающими кинематографистами. В мероприятии примут участие режиссер и продюсер Александр Андрющенко, продюсер Георгий Шабанов, директор по контенту «Иви» Иван Гринин, главный продюсер платформы СМОТРИМ Лили Шерозия, продюсер Иван Болотников и руководитель лаборатории «Ленфильм Дебют» Александра Васнецова. 

Дискуссия «Еще больше возможностей: фестивали, кинокритики, студии и независимые продюсеры в поиске начинающих кинематографистов», в свою очередь, коснется изменений на рынке в последние годы. В качестве спикеров на ней выступят программный директор ММКФ и журналист Иван Кудрявцев, продюсеры Юлия Мишкинене, Елена Гликман, Максим Добромыслов, программный директор фестиваля VOICES Сергей Дешин, сценарист Андрей Золотарев и кинокритик Ярослав Забалуев.

Во встрече «Как выстроить успешную карьеру режиссера и продюсера?» примут участие режиссеры Юрий Хмельницкий и Иван Твердовский, а также продюсеры Наталья Мокрицкая и Галина Стрижевская.

Кроме того, 2 июня представители Новгородской области продемонстрируют возможности региона для кинопроизводства и расскажут о работе кинокомиссии.

Фото: кадр из фильма МУХАДРАКОН

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