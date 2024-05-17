Фантастическая драма «Пришелец» откроет кинофестиваль «Новое движение»

Смотр пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня

Назван фильм открытия первого российского фестиваля молодого кино «Новое движение» – им станет фантастическая драма ПРИШЕЛЕЦ Ивана Соснина.

По сюжету в небольшой уральской деревне живут самые обычные люди, не считая местного слабослышащего «дурачка» Леши. Он живет в самодельном доме из мусора, еженедельно рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представители внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лешей и его странными увлечениями, но все меняется, когда к нему наконец приходит тот, кого он так долго звал.

Главные роли в картине исполнили Максим Стоянов и Алена Мирошникова. Ранее лента участвовала в основном конкурсе 46-го Московского международного кинофестиваля.

Кинофестиваль «Новое движение» пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня. Официальная программа будет объявлена уже на следующей неделе. Организаторы уверены, что смотр станет отличной платформой для развития и продвижения талантливой молодежи в области кино.

Фото: кадр из фильма ПРИШЕЛЕЦ