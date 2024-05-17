top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Фантастическая драма «Пришелец» откроет кинофестиваль «Новое движение»

Фантастическая драма «Пришелец» откроет кинофестиваль «Новое движение»

Автор: БК

17 мая 2024

Смотр пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня

Назван фильм открытия первого российского фестиваля молодого кино «Новое движение» – им станет фантастическая драма ПРИШЕЛЕЦ Ивана Соснина.

По сюжету в небольшой уральской деревне живут самые обычные люди, не считая местного слабослышащего «дурачка» Леши. Он живет в самодельном доме из мусора, еженедельно рисует странные круги на полях и сутками пытается поймать радиоволны в надежде на то, что ему удастся связаться с представители внеземных цивилизаций. Жители деревни смеются над Лешей и его странными увлечениями, но все меняется, когда к нему наконец приходит тот, кого он так долго звал.

Главные роли в картине исполнили Максим Стоянов и Алена Мирошникова. Ранее лента участвовала в основном конкурсе 46-го Московского международного кинофестиваля.

Кинофестиваль «Новое движение» пройдет в Великом Новгороде с 30 мая по 3 июня. Официальная программа будет объявлена уже на следующей неделе. Организаторы уверены, что смотр станет отличной платформой для развития и продвижения талантливой молодежи в области кино.

Фото: кадр из фильма ПРИШЕЛЕЦ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
«Министерство неджентльменских дел» удалось расписать на 1266 кинотеатров всего за один день
Подробнее
Сериал «Король и Шут» получит полнометражное продолжение
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках мая
Подробнее
Министр культуры Ольга Любимова может сохранить пост в новом правительстве
Подробнее
Предварительная касса уикенда: лучшей новинкой стала комедия «Как я встретил ее маму»
Подробнее
Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуры Ольги Любимовой и Татьяны Голиковой
Подробнее
Ольга Любимова официально переназначена на должность министра культуры
Подробнее
Кинопремия «Ника» объявила номинантов за 2022 и 2023 годы
Подробнее
Касса России: «Сто лет тому вперед» остается лидером четвертую неделю подряд
Подробнее
Европейский кинорынок сменил директора
Подробнее
Официальная касса России: фильм «Сто лет тому вперед» стал самой успешной российской фантастикой
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 16–19 мая 2024 года
Подробнее
Профильный комитет Госдумы поддержал кандидатуру Ольги Любимовой на пост министра культуры
Подробнее
В Каннах открывается 77-й международный кинофестиваль
Подробнее
МТС выделила 6 млрд рублей на собственный аналог YouTube и TikTok
Подробнее
Аккредитация на фестиваль «Медвежонок» продлится до 20 мая
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Каждый мечтает о собаке» опережает «7 дней, 7 ночей»
Подробнее
«СберИнтертеймент» отсудил у «Телеспорта» 109,9 млн рублей долга
Подробнее
МТС рассказала о своих медиаактивах в рамках открытой конференции
Подробнее