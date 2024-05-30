В Великом Новгороде стартовал кинофестиваль «Новое движение»

Конкурсная программа этого года состоит из восьми картин

30 мая в Великом Новгороде открылся первый выпуск фестиваля молодого кино «Новое движение».

Первым лауреатом смотра стал Александр Андрющенко – ему вручили почетный приз как молодому продюсеру.

Организаторы уверены, что смотр станет отличной платформой для развития и продвижения талантливой молодежи в области кино.

Конкурсная программа этого года состоит из восьми картин, снятых начинающими режиссерами. Председателем жюри основного конкурса выступает режиссер Иван И. Твердовский. Вместе с ним победителей выберут актер Никита Волков, оператор Юрий Коробейников, актриса Елена Николаева и продюсер Наталья Мокрицкая.

Сразу после окончания церемонии открытия, участие в которой принял губернатор Новгородской области Андрей Никитин, гостям фестиваля покажут фантастическую драму ПРИШЕЛЕЦ Ивана Соснина. Главные роли в картине исполнили Максим Стоянов и Алена Мирошникова.

Жюри предстоит определить лучших в следующих номинациях: «Главный приз», «Приз за лучшую режиссуру», «Приз за лучшую мужскую роль», «Приз за лучшую женскую роль» и «Приз за лучшее визуальное решение».

Кроме того, в рамках смотра пройдет обширная деловая программа, где представители индустрии обсудят, как работать с молодыми кинематографистами, обсудят изменения на рынке, а также подробнее узнают о работе кинокомиссии Новгородской области.

Итоги смотра станут известны на церемонии закрытия 3 июня.