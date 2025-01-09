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«Новые Жуки» достигли 20 млн просмотров в онлайн-кинотеатре Premier

Автор: БК

9 января 2025

Четвертый сезон проекта стартовал 16 декабря

Четвертый сезон комедии «Жуки» стал главным новогодним хитом платформы – проект, получивший название «Новые Жуки», собрал 20 млн просмотров в онлайн-кинотеатре Premier.

Помимо этого, он также оказался одним из самых обсуждаемых сериалов в интернете: в «Индексе Кинопоиск Pro» шоу заняло третье место, уступив лишь новому сезону «Игры в кальмара» и аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок».

В четвертом сезоне «Жуков», который стартовал 16 декабря, воссоединился весь основной каст сериала – Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин, Павел Комаров, Максим Лагашкин, Владимир Епифанцев и многие другие.

По сюжету альтернативная служба главных героев подошла к концу, но они все возвращаются в Жуки – правда, каждый по своим причинам.

Фото: кадр из со съемок сериала «Новые Жуки»

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