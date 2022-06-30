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Анонсированы даты проведения первого фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Автор: БК

30 июня 2022

Мероприятие пройдет на курорте «Роза Хутор»

На курорте «Роза Хутор» с 18 по 24 сентября состоится первый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». В рамках мероприятия крупнейшие российские платформы покажут главные сериалы сезона 2022-2023. Также представители сервисов обсудят вопросы, волнующие индустрию, а также определят вектор развития и взаимодействия. В фокус фестиваля будут премьерные сериалы. 

Также рамках «Нового сезона» пройдут вечерние смотры новых полнометражных фильмов.

В числе платформ, подтвердивших свое участие: START, Kion, Okko, Кинопоиск, Premier, IVI, More.tv. Продюсером и директором фестиваля «Новый сезон» выступает Полина Зуева.

Программа фестиваля и подробности будут объявлены дополнительно. Фестиваль «Новый сезон» пройдет при поддержке Минкультуры РФ. 

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