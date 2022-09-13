Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» анонсировал деловую программу

Мероприятия проведут видеосервис viju, группа компаний ГПМ КИТ и благотворительный фонд Action

18 сентября на курорте «Роза Хутор» стартует фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». В рамках смотра видеосервисы Start, Kion, Okko, Кинопоиск, Premier, Иви, more.tv/Wink представят зрителям свои направления развития в новом сезоне.

Кроме показов фильмов и сериалов на фестивале состоится деловая программа. В частности, видеосервис viju представит свои новые индустриальные технологии: директор по цифровым продуктам Viasat Ярослав Шуваев презентует работу алгоритма поисковой системы онлайн-кинотеатра, представит концепцию ТВ-канала будущего и расскажет, как искусственный интеллект изменит индустрию. Презентация состоится при участии сценариста и писателя Александра Цыпкина.

ГПМ КИТ представит возможности и преимущества нового цифрового проекта для профессионалов кинопроизводства — так, процесс создания кинопроекта перейдет в единый цифровой сервис. Презентацию проведут гендиректор ГПМ КИТ Андрей Терешок, заместитель гендиректора по стратегическом развитию Андрей Бегунов и директор департамента спецпроектов Екатерина Уруру.

Кроме того, культурно-благотворительный фонд Action Светланы Бондарчук и Евгении Поповой покажет короткометражные фильмы российских авторов, снятые для поддержки детей и взрослых, попавших в сложную ситуацию.

Членами жюри фестиваля этого года станут все гости, участники и зрители фестиваля. Победители будут определены онлайн-голосованием в нескольких номинациях: «Лучший фильм», «Самый ожидаемый сериал», «Герой Нового сезона» и «Героиня Нового сезона». Попечительский совет выберет победителя в номинации «Открытие Нового сезона». Также в номинации «Лучший фильм» будет вручен спецприз от партнера фестиваля — оператора наружной рекламы «Восток-Медиа» — рекламная кампания на 15 млн рублей для продвижения своего проекта в онлайн-прокате.

В этом году смотр пройдет с 18 по 23 сентября.