Okko начал съемки своего первого международного проекта совместно с «Базелевсом»

Партнерами по производству фильма являются компании из Франции и Японии

Видеосервис Okko и студия «Базелевс» Тимура Бекмамбетова запустили съемки фильма УТОПЛЕННИК в жанре японского хоррора. Партнеры проекта — французская компания Pulsar Content и японская продюсерская компания Flag Co. Для Okko — это первый международный проект. УТОПЛЕННИК будет снят в формате screenlife, в котором ключевые события фильма происходят на экранах смартфонов и десктопов.

Бюджет фильма, съемки которого полностью финансирует Okko, составит $2 млн. Главные роли в проекте исполнят Бен Маккензи и Бояна Новакович. Режиссер-постановщик и автор сценария — токийский хоррор-режиссер Пабло Абсенто.

В основу сюжета фильма положены странные события, которые начинают происходить с младшим сыном военного офицера и его жены после того, как он едва не утонул в местном озере на каникулах в Японии.

Съемки проходят в Нью-Йорке и затем продолжатся в Японии. Завершить их планируется до конца 2022 года. Фильм выйдет в международный прокат, однако его показ в российских кинотеатрах будет зависеть от решения Okko. УТОПЛЕННИК выйдет в линейке Okko originals.