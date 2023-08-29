Сервис планирует выпускать не менее 25 оригинальных проектов в год

Онлайн-кинотеатр Okko представил новинки сезона 2023-2024 года на большой презентации в кинотеатре «Октябрь».

Первым на сцену вышел генеральный директор Okko Сергей Шишкин и рассказал об успехах сервиса в цифрах.



Так, количество подписчиков в 2023 году выросло на 21,8% по сравнению с аналогичным периодом за прошлый год, время смотрения на всех устройствах увеличилось на 48,3%, а доля просмотров онлайн-кинотеатра в приложении для Smart TV составила 70,2%.

Одной из главных новостей стало возвращение приложения Okko в AppStore, откуда оно было удалено в августе прошлого года – гендиректор отметил, что сервис смог договориться с Apple и поэтому не потеряет наработанную базу пользователей.

Ранее онлайн-кинотеатр уже выступал сопродюсером нескольких полнометражных картин и продолжит работать в данном направлении – четыре фильма будут созданы при непосредственном участии Okko: семейная комедия ЖДУН, приключенческая комедия КУЛАЧНЫЙ, приключенческая драма СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС-8 и мюзикл ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, по которому также был продемонстрирован первый трейлер.

Сейчас в библиотеке Okko 15600 тайтлов, но сервис делает большую ставку на оригинальные проекты, которых на площадке пока не так много – по статистике, их смотрел 51% всех пользователей.

Шишкин также поделился деталями апрельской сделки со «Средой» на эксклюзивное производство сериалов – продюсерская компания будет выпускать для Okko по 5 проектов в год. Контракт с продюсерским центром Originals Production выглядит еще внушительнее – 17 сериалов различных жанров в год, которые станут стопроцентным эксклюзивом онлайн-кинотеатра и не появятся на других платформах. Сервис планирует выпускать не менее 25 оригинальных проектов в год.

Затем на сцене появился продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев, представивший наиболее яркие грядущие проекты сервиса. Среди них были:

– «Постучись в мою дверь» (реж. Всеволод Аравин) – русскоязычная адаптация одноименного турецкого сериала с Никитой Волковым и Лианой Гриба, которую Okko делает вместе с холдингом «Газпром-медиа».

– «Министерство всего хорошего» (реж. Александр Фомин) – фантастический проект по сценарию Александра Цыпкина о борьбе двух волшебных структур, отвечающих на все запросы людей. Проект, в котором сыграли Николай Фоменко, Анастасия Ивлеева, Елизавета Ищенко и Влад Прохоров, делался при поддержке Института развития интернета.

– «Секс. До и после» (реж. Дарья Мороз) – режиссерский дебют актрисы, в котором, как можно догадаться из названия, речь пойдет о том, что происходит в парах до и после секса.

– «Мамонты» (реж. Иван Соснин) – семейная комедия о взаимоотношениях со старшим поколением с Юрией Стояновым в главной роли, получившая приз «Выбор зрителей» на фестивале российских сериалов «Пилот». Сейчас находится в производстве.

– «Ира» (реж. Алим Бесчоков) – комедия о тридцатилетней девушке со сложным характером, которая узнает, что беременна. В главной роли Ингрид Олеринская.

– «Очевидное невероятное» (реж. Александр Войтинский) – фантастическая комедия со Светланой Ходченковой, Артемом Быстровым и Максимом Лагашкиным по мотивам цикла рассказов Кира Булычева о городе Великий Гусляр, где люди живут вместе с инопланетянами.

– «Миля» (реж. Оксана Мафагел) – драмеди с Кариной Зверевой про девушку легкого поведения, встающую на путь исправления. По словам Гордеева, это «хорошая и добрая история, которая может нас многому научить».

– «Черное облако» (реж. Карен Оганесян) – мистический сериал по сценарию Дарьи Грацевич с Марией Мацель и Филиппом Янковским.

– «Ласт квест» (реж. Петр Федоров) – история реабилитации человека, упавшего на самое дно. Это авторский проект Федорова, также сыгравшего в нем главную роль.

– «Лихие» (реж. Юрий Быков) – сериал с Артемом Быстровым, Еленой Николаевой и Анной Завтур, который «поставит точку на 90-х, потому что возвращаться туда нельзя».

– «Трасса» (реж. Душан Глигоров) – психологический триллер с Анной Михалковой о женщине, которая пытается найти свою дочь, но внезапно выходит на целую преступную сеть, похищающую детей.

– «Калимба» (реж. Нурбек Эген) – триллер о психиатре, собравшем в одном помещении преступников и их жертв. В актерском составе задействованы Федор Бондарчук, Алена Михайлова, Константин Плотников, Сергей Горошко и Юлия Волкова.

– «Мы здесь, чтобы вам помочь» (реж. Дмитрий Тюрин) – мистический сериал о мальчике, мама которого приходит к нему в виде призрака.

– «Юг» (реж. Иван Соснин) – драмеди о 14-летнем парне, который рос с бабушкой и решил найти своего родного отца.

– «Волшебный участок» (реж. Степан Гордеев) – комедийное фэнтези с Николаем Наумовым о полицейском, который работает в участке, населенном самыми разными сказочными персонажами. Сериал будет доступен с двумя звуковыми дорожками – 12+ и 18+. По словам продюсера, это история, которая точно зацепит широкую аудиторию.

Также стали известны сериалы, у которых в новом сезоне уже точно появятся продолжения – это «Выжившие 2», «Оффлайн 2», «Тень Чикатило», «Сансара 2», «Открытый брак 2», «Манюня 3», «Предпоследняя инстанция 3» и «Что делать женщине, если… 2».