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Okko подписал контракт c Originals Production на эксклюзивное производство сериалов

Автор: Илья Кувшинов

28 августа 2023

Компания должна производить для сервиса в год 17 сериалов различных жанров

Видеосервис Okko подписал контракт на эксклюзивное производство сериалов с продюсерским центром Originals Production. Об этом сообщают «Ведомости».

Продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев подтвердил изданию, что Originals Production будет производить для онлайн-кинотеатра 17 сериалов различных жанров в год. Стоимость контракта и другие его параметры стороны не раскрывают, однако инсайдеры утверждают, что договор подписан на три года с возможностью пролонгации.

Originals Production на 51% при принадлежит холдингу «Национальная медиа группа», а на 49% – основателю Comedy Club Артуру Джанибекяну. Сейчас компания сотрудничает с большим количеством отечественных продюсеров и крупными продакшнами.

Одним из первых проектов Originals Production для Okko в рамках сотрудничества станет сериал «ФГУП "Луч"» («Место Силы» и «LookFilm») – мистическая комедия, креативным продюсером которой выступает Борис Хлебников. Также в списке премьер: драмеди «Тетка» («Norm Production») и «Взрослые» («Мармот-фильм»), криминальная комедия «Суета», соавтором сценария которого стал Андрей Золотарев (производство Decon Studio).

По словам Гордеева, Originals Production будет не единственным поставщиком контента для Okko – видеосервис планирует продолжить сотрудничество с другими продакшнами и, благодаря этому, намеревается выпускать не менее двух оригинальных проектов каждый месяц.

Напомним, что в апреле Okko заключил трехлетний эксклюзивный контракт с продюсерской компанией «Среда», согласно которому компания должна произвести для сервиса 15 проектов.

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