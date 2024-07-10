Госдума приняла во втором чтении условия упоминания о наркотиках в литературе и кино

За пропаганду наркотиков будет предусмотрена административная и уголовная ответственности

Как и ожидалось, Государственная Дума приняла во втором, основном чтении законопроект о запрете пропаганды наркотиков, в том числе в СМИ и интернете, а также об условиях упоминания о них в литературе и кино.

За пропаганду наркотиков предусмотрена административная ответственность: штраф до 1,5 млн рублей — и уголовная: до двух лет лишения свободы. Изменения вступят в силу с 1 июня 2025 года.

Председатель профильного Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников вновь уточнил, что произведения литературы и искусства не попадают под пропаганду, «если наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла».

«Также мы определили «точку отсчета»: 1 августа 1990 года вступил в силу закон о СМИ Советского Союза. Соответственно, до вступления в силу этого закона все упоминания о пропаганде наркотических средств были запрещены. Мы приняли совместное решение, что произведения, обнародованные до 1 августа 1990 года, в том числе те, что много раз обсуждались (Конан Дойл, Булгаков и так далее), не будут подпадать под запрет», – пояснил он

Произведения, изданные после 1 августа 1990 года, необходимо будет сопровождать маркировкой о вреде наркотиков, законодательном запрете их незаконного оборота и ответственности за нарушение. Порядок маркировки определит Правительство.

Фото: кадр из фильма ЛИЦО СО ШРАМОМ